باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأمین برق مورد نیاز صنایع گفت: شرکتهای پتروشیمی در تلاش هستند تا از ظرفیت واردات برق از ترکیه برای تأمین برق مورد نیاز خود استفاده کنند.
او افزود: این موضوع در حال پیگیری است و میتواند فرصت مناسبی برای تأمین برق مورد نیاز صنایع پتروشیمی باشد.
رجبیمشهدی ابراز امیدواری کرد: با ادامه مذاکرات و پیگیریهای انجامشده، این طرح به نتیجه برسد و امکان استفاده از برق وارداتی ترکیه برای صنایع پتروشیمی فراهم شود.
پیش از این نیز رجبیمشهدی در گفتوگو با خبرنگار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، این اقدام علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز کشور، در کاهش مصرف سوخت نیروگاههای داخلی نیز مؤثر خواهد بود؛ زیرا با واردات برق، بخشی از نیاز مصرف بدون استفاده از سوخت داخلی تأمین میشود.
او بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تبادل و واردات برق، یکی از راهکارهای مهم وزارت نیرو برای تقویت پایداری شبکه و پشتیبانی از تأمین برق بخش صنعت، بهویژه صنایع انرژیبر، محسوب میشود.