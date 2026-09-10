باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علی دهقانی مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی در جریان نشست ارزیابی عملکرد کاریابی های استان که به مناسبت هفته تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛ در گفت‌وگو با خبرنگار ما، آخرین وضعیت معرفی و بکارگماری نیروی کار را از سامانه جستجوی شغلی تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۵۳ مرکز کاریابی دارای مجوز در آذربایجان‌غربی فعال است که از این تعداد ۴۰ درصد در مرکز استان، ۴۵ درصد در شهرستان های جنوبی و ۱۵ درصد در شمال استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: طبق آمار استخراج شده از سامانه جستجوی شغلی تاکنون ۳ هزار و ۹۷۷ ظرفیت شغلی به ثبت رسیده و یک‌هزار و ۷۸۶ نفر به فرصتهای شغلی معرفی شدند که از این تعداد ۸۰۷ نفر موفق به بکارگماری قطعی شده‌ است.

دهقانی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی مرکز استان اظهار کرد: از شهرستان ارومیه به دلیل برخوردار بودن از پتانسیل‌های اقتصادی و تعدد مراکز کاریابی، انتظار بیشتری برای ایجاد اشتغال از طریق دفاتر کاریابی وجود دارد و تحقق سهمیه های ابلاغی برای آن در اولویت محسوب می‌شود.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی در پاسخ به شیوه تدوین سهمیه‌ها تصریح کرد: سهمیه های تعیین شده برای شاخص‌های معرفی و بکارگماری هر ساله از سوی وزارتخانه متبوع بر اساس تعداد کاریابی ها، ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات و عملکرد سال قبل استان‌ها ابلاغ می‌شود؛ سپس بر همین اساس برای هر شهرستان با توجه به شاخص‌های مذکور سهمیه‌ای تعیین و از طریق مدیریت کارآفرینی و اشتغال این اداره‌کل ابلاغ می‌شود.

وی بر ضرورت هماهنگی بین بخشی تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین بخشی یکی از اهداف اولویت دار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ به نحوی که هرساله از طریق هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور، تعهد اشتغال برای کلیه استانها در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل کار استان ادامه داد: این اداره‌کل با هماهنگی استانداری و با برگزاری جلسات با دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی، به‌خصوص دستگاه‌ها و نهادهای بهرهمند از اعتبارات اشتغالزایی، برش دستگاهی و شهرستانی را اخذ و تا پایان سال تحقق تعهد اشتغال را رصد و مدیریت می‌نماید.

وی اعطای تسهیلات مشاغل خانگی از طریق دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی و همچنین تبادل اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان را از جمله سازوکارهای جاری این هماهنگی توصیف کرد.

چالش اصلی؛ فقدان مهارت و تمایل به شغل دولتی

دهقانی با اشاره به عدم تطابق مهارت نیروی کار با نیاز بازار؛ گفت: بیشتر کارجویان با وجود مدارک تحصیلی دانشگاهی از مهارت لازم برخوردار نیستند و یا مدرک تحصیلی آنان با نیاز بازار کار تطابق ندارد و اکثراً متقاضی شغل دولتی هستند.

وی یادآور شد: در همین راستا افراد مراجعه‌ کننده به دفاتر کاریابی، پس از دریافت مشاوره شغلی و در صورت فقدان مهارت‌های لازم، از طریق سامانه برای اخذ مهارت به مراکز فنی و حرفه‌ای هدایت می‌شوند. علاوه بر آن، انجمن صنفی کاریابی های استان با هماهنگی این اداره‌کل تفاهم‌نامه‌ای با ادارهکل فنی و حرفه‌ای استان منعقد کرده است که در طول هفته هر یک از کاریابی ها در یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای مستقر شده و نسبت به ثبت‌نام و پایش مهارت افراد مراجعه کننده اقدام می‌نماید.

مدیرکل کار استان در خصوص ارتقای عملکرد در مناطق محروم نیز گفت: اطلاع‌رسانی لازم از طریق صدا و سیما، تبلیغات خود کاریابی ها و همچنین مراجعه حضوری مدیران دفاتر کاریابی به مناطق روستایی برای تشریح فعالیت کاریابی در دستور کار قرار دارد.

وی به بسته‌های حمایتی اشتغالزایی پرداخت و گفت: با عنایت به اینکه هر ایده در قشر جوان نیازمند تامین مالی است، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از جمله مشاغل خانگی و اعتبارات تبصره ۲ در حال اجراست و تقریباً ۱۴ الی ۱۵ دستگاه و نهاد حمایتی مجری این تسهیلات هستند که متقاضیان با توجه به نوع فعالیت و دستگاه صادرکننده مجوز می‌توانند برای دریافت آن مراجعه نمایند؛ در عرصه سیاست‌های فعال بازار کار نیز طرح کارورزی دانش‌آموختگان، یارانه دستمزد و مشوق بیمه کارفرمایی به منظور حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بنگاه‌های اقتصادی با قوت اجرا می‌شود.

دهقانی با تأکید بر اهمیت دقت ثبت اظهار کرد: از آنجاییکه ملاک ارزیابی

عملکرد مدیران کاریابی ها گزارش استخراج شده از سامانه جستجوی شغلی است، مدیران دفاتر موظف اند کلیه اطلاعات کارجو و کارفرما (بنگاه اقتصادی) را در سامانه مذکور ثبت نمایند؛ بنابراین دقت در ثبت اطلاعات مورد تأکید دائمی است.

وی یادآور شد: ممکن است کارجو چندین بار به فرصت‌های شغلی متفاوت معرفی شود اما تنها واحدی که او را بکارگیری نموده، به عنوان اشتغال ثبت می‌گردد که این امر شفافیت آمار را تضمین می‌نماید.

وی در خصوص زیرساختهای IT و آموزش نیز گفت: هرساله برای توانمندسازی تمام کاریابی ها نظیر مراکز تازه تأسیس دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی دفاتر کاریابی استان در خصوص آشنایی و نحوه کار با سامانه جستجوی شغلی و دستورالعمل کاریابی ها برگزار می‌گردد؛ همچنین از سوی این اداره‌کل، توسط مؤسسه کار و تامین اجتماعی نسبت به نیازسنجی و توانمندسازی مدیران بر اساس نیاز بازار کار برنامه ریزی و اقدام می‌شود.

مدیرکل کار آذربایجان غربی در پایان گفت: با عنایت به اینکه اطلاعات کلیه کارجویان و واحدهای اقتصادی درخواست کننده نیرو در سامانه جستجوی شغلی ثبت می‌گردد و عناوین فعالیت‌ها نیز در سامانه مشخص شده اند، آمار فرصتها و ظرفیت شغلی به راحتی قابل استخراج است.

وی اظهار کرد: همچنین با اتمام دوره های آموزشی، انتظار بهره گیری مدیران از سامانه و کاهش خطاهای انسانی محقق خواهد شد.