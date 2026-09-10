مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عنلیات کوهستانی هلال احمر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حميد محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲۰:۴۷ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵؛ گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در ارتفاعات چله خانه شهرستان خوی اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله تیم امدادونجات تخصصی کوهستان هلالاحمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
مخبوبی افزود:نجاتگران پس از دسترسی به افراد گرفتار شده در ارتفاعات ، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی را انجام داده و به پاییندست و منطقه امن منتقل کردند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یاد آور شد: به دلیل شرایط سخت و صعب العبور بودن این منطقه این عملیات بمدت ۷ ساعت به طول انجامید.