مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عنلیات کوهستانی هلال احمر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حميد محبوبی، مدیر‌عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲۰:۴۷ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵؛ گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در ارتفاعات چله خانه شهرستان خوی اعلام شد.

 وی ادامه داد: بلافاصله تیم امدادونجات تخصصی کوهستان هلال‌احمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام و عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

مخبوبی افزود:نجاتگران پس از دسترسی به افراد گرفتار شده در ارتفاعات ، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام داده و به پایین‌دست و منطقه امن منتقل کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یاد آور شد:  به دلیل شرایط سخت و صعب العبور بودن این منطقه این عملیات بمدت ۷ ساعت به طول انجامید‌.

برچسب ها: نجات مفقودان ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
۵ مفقودی گرفتار در ارتفاعات درگامیش اشنویه نجات یافتند
نجات افراد مفقود شده در کویر بیارجمند
نجات ۳ مفقودی در کویر ریگ یلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
آخرین اخبار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
سهم مودیان از آبادانی استان؛ ۴ پروژه نشان‌دار مالیاتی به بهره‌برداری رسید
ناکامی قاچاقچیان در خروج ۱۰۵۵ رأس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان‌غربی
آغاز جهاد تبیین در مدارس/ ۱۴۵۰۰ فرمانده بسیج در میدان و اتحاد اقوام در برابر نقشه‌های تفرقه
شهادت ماموستا محمدنزهتی در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی
آماده سازی اراضی نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی توسط ماشین آلات به ۷۰ درصد رسید
راه اندازی خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری در نهمین جشنواره انگور ارومیه
دستور قضایی بازداشت بلاگر هتاک در ارومیه صادر شد
توزیع ۱۴۵۴ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی