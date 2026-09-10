شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهید پرور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همزمان با سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند.مردمانی که به عشق این مرز و بوم پرچم مقدس و خوش نقش کشورمان را برافراشتند تا بار دیگر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایچان شرقی

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