شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهید پرور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همزمان با سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند.مردمانی که به عشق این مرز و بوم پرچم مقدس و خوش نقش کشورمان را برافراشتند تا بار دیگر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایچان شرقی

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حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت + عکس و فیلم

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

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برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
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