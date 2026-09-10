باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

رئیس انجمن متخصص ریه و استاد دانشگاه در خصوص باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مصطفی قانعی، رئیس انجمن متخصص ریه و استاد دانشگاه با حضور در برنامه به خانه بر می‌گردیم در مورد باورهای غلط در خصوص واکسن آنفولانزا توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
young journalists club

توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه های دولتی +قیمت

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
young journalists club

امکان تزریق واکسن آنفولانزا تا آخر فصل سرما

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
young journalists club

توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه‌های هلال احمر از شنبه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم
۷۱۰

 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم
۴۹۰

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
۴۱۴

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم
۳۷۳

اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
۳۳۳

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha