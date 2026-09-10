\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0627\u0628\u0631\u062a \u062f\u0646\u06cc\u0631\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u06cc\u0647 \u0622\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u200c\u0639\u0631\u0636\u0647\u060c \u067e\u0633\u062a \u0648 \u062d\u0642\u06cc\u0631\u0647\u060c \u0627\u0648\u0646 \u0646\u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u06cc\u062f\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0644\u0642\u06a9 \u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0634\u0631\u0645\u0633\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u0633\u062a!\n\u00a0\n