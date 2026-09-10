باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

رابرت دنیرو بازیگر مطرح هالیوودی علیه ترامپ سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رابرت دنیرو گفت: ترامپ یه آدم بی‌عرضه، پست و حقیره، اون نباید به چنین جایگاهی می‌رسید؛ این دلقک مایه شرمساری آمریکاست!

 

مطالب مرتبط

بیانیه سیاسی هالیوود علیه «ترامپ» به نفع «فروشنده»

پاتينسون به "بازي هاي گرسنگي "مي پيوندد+عكس

ستاره "ارباب حلقه ها"در جامه يك قاتل ديوانه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم
۷۱۰

 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم
۴۹۰

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
۴۱۴

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم
۳۷۳

اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
۳۳۳

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha