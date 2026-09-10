باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - جنیفر جاکوبز، خبرنگار سیبیاس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در جریان حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی اردن یک فروند هواپیمای آ-۱۰ تاندربولت معروف به «گراز»، مورد اصابت قرار گرفت و یک بال خود را از دست داد، در حالی که حدود هشت فروند اف-۱۵ دچار آسیبهای جزئی شدند و به خدمت بازگشتند.
او نوشت: «نیروهای آمریکایی در اردن بیش از ۳۰ موشک پاتریوت را برای دفاع در برابر حملات ایران شلیک کردند. آسیب شبانه پس از آن رخ داد که آمریکا به پنج نفتکش ایرانی حمله کرد. در پاسخ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که به هشت نفتکش و دو ناو جنگی، از جمله پایگاه در اردن، حمله کرده است.»
ایالات متحده دهها هواپیمای جنگی را از پایگاه هوایی موفق السلطی به پرواز درمیآورد که به عنوان یک مرکز هوایی کلیدی برای عملیات علیه ایران عمل میکند.
این حمله پس از آن انجام شد که آمریکا در اوایل این هفته به پنج نفتکش ایرانی حمله کرد و ایران نیز با بمباران دهها پایگاه و متحد آمریکا در منطقه تلافی کرد.
در بیانیه رسمی که در رسانه های ایران منتشر شد، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که به عنوان بخشی از یک «عملیات تنبیهی» تعیینشده «پایگاه الازرق آمریکا در اردن را با حملات موشکی سنگین هدف قرار داده است». تهران همچنین اعلام کرد که به بیش از دهها کشتی که سعی در عبور از تنگه هرمز داشتند حمله کرده و از گسترش یک منطقه ممنوعه در خارج از این آبراه استراتژیک که ماهها آن را مسدود کرده است، خبر داد.
اندکی پس از این حملات، ارتش اردن اعلام کرد که شبکه پدافند هوایی آن، پرتابههای ورودی را رهگیری و خنثی کرده است. بر اساس بیانیه رسمی ارتش، سامانههای دفاعی اردن ۲۰ موشک بالستیک ورودی را شناسایی کرده و ۱۸ فروند از آنها را با موفقیت منهدم کردند، در حالی که دو فروند به زمینهای غیرمسکونی اصابت کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که مشتاق پایان دادن به یک جنگ ناپسند است، روز چهارشنبه اعلام کرد که این درگیری بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای نوامبر در ایالات متحده پایان خواهد یافت. نظرسنجیها نشان میدهد که حزب جمهوریخواه او ممکن است با شکست سنگینی روبهرو شده و کنترل یکی از دو مجلس کنگره یا هر دو را از دست بدهد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد» و تهران را به «تلاش ناامیدانه برای تأثیرگذاری» بر رأیگیری متهم کرد.
با این حال، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مشاوران ارشد ترامپ به طور خصوصی هشدار میدهند که جنگ ممکن است در دو سال باقیمانده از دوره ریاستجمهوری او ادامه یابد.
منبع: سی بی اس