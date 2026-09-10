باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در برنامه آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای جنگ تحمیلی گفت: برق مورد نیاز استان از طریق منطقه برق تهران تحویل گرفته شده و در محدودهای گسترده، از طریق نزدیک به هزار فیدر خروجی از پستهای ۶۳ کیلوولت، در سطح استان توزیع میشود.
او افزود: در ۱۴ شهرستان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، حدود ۸۷۳ فیدر عمومی و اختصاصی فعال است و مجموع شبکه توزیع برق استان به حدود ۲۷ هزار کیلومتر میرسد. همچنین بیش از ۶۷ هزار دستگاه ترانسفورماتور و نزدیک به سه میلیون اشتراک برق در این محدوده تحت پوشش قرار دارند.
محمودی با بیان اینکه استان تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد، اظهار کرد: تأمین این میزان بار در استان تهران، بهویژه با توجه به قرار گرفتن این استان در مرکز کشور و پایتخت، شرایطی ویژه و حساس را برای صنعت برق ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته ادامه داد: سال گذشته از جمله سالهای سخت برای صنعت برق بود و از ابتدای سال تا اواسط مهرماه، مجموعه صنعت برق با شرایط و محدودیتهای متعددی مواجه بود. با وجود این شرایط، تلاش همکاران صنعت برق باعث شد شبکه در وضعیت پایدار حفظ شود.
او گفت: با وجود فشار بار و شرایط دشوار، در بسیاری از مناطق استان تهران مدت زمان خاموشی مردم به کمتر از یک ساعت و در مجموع، خاموشیها به شکل قابل توجهی مدیریت شد.
محمودی با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان صنعت برق استان تهران خاطرنشان کرد: این عملکرد حاصل مدیریت و راهبری مناسب و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق است و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران توانست در شرایط فشار بار، عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.
او همچنین با اشاره به نقش نیروهای صنعت برق در پایداری شبکه گفت: حفظ پایداری شبکه برق در استان تهران، با توجه به اهمیت این استان و میزان مصرف و بار آن، یک مسئولیت سنگین است که با تلاش مجموعه همکاران به خوبی انجام شده است.
او افزود: در استان تهران حدود ۶۰ هزار مورد برق غیرمجاز شناسایی شده است؛ در پی پیگیریهای ارزشمندی که از سوی مسئولان در هیئت دولت انجام شد، تاکنون ۴۱ هزار درخواست برای شمارشگر ثبت شده است که از این میزان، حدود ۲۰ هزار مورد مربوط به انشعاباتی بوده که بهطور کامل جمعآوری شده است.
محمودی ادامه داد: همچنین ۷ هزار مورد دریافت شده و در زمینه نصب شمارشگر نیز نزدیک به ۳ هزار شمارشگر نصب شده است. تجهیزات مورد نیاز نیز از طریق فرآیند قانونی خریداری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: میزان انرژی احصاشده از این محل به ۱۸۰ میلیون کیلوواتساعت میرسد که عدد قابل توجهی است و با میزان مصرف بخش کشاورزی برابری میکند. همچنین موارد مربوط به دستکاری شمارشگرها نیز شناسایی و برطرف شده است.
محمودی درباره کشف مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۸۸ مورد کشف ماینر داشتهایم که ۹۰ مورد از موارد کشفشده در بخش صنعت بوده و حدود ۹۰ درصد اشتراکهای مربوط به این موارد نیز صنعتی بوده است. موارد کشفشده ضبط شدهاند.
او افزود: تنها روز گذشته نیز سه مورد در این زمینه شناسایی شد که در یکی از این موارد، میزان مصرف انرژی با مصرف ۱۲ خانوار برابری میکرد که عدد قابل توجهی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت شبکه برق استان تهران اظهار کرد: همکاران ما از ابتدای سال به صورت شبانهروزی تلاش کردند و با وجود اینکه شبکههای ۶۳ کیلوولت استان تهران از پربارترین شبکهها هستند و شرایط سختی دارند، اقدامات گستردهای برای افزایش ظرفیت شبکه انجام شد در همین مدت ۷۴ خروجی جدید اضافه کردیم. همچنین هفته گذشته هماهنگیهای لازم انجام شد و ۱۱ کیلومتر شبکه در مدت سه روز مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گرفت.
محمودی بیان کرد: همچنین ۲۵۶ دستگاه ترانسفورماتور در نقاطی که ترانسها پربار بودند، دچار مشکل شده بودند یا به هر نحو موجب نارضایتی مردم شده بودند، مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفتند.
محمودی افزود: در شرایطی که ادارات تعطیل شده بودند و در نقاط مختلف تهران حملات و بمباران صورت میگرفت و بسیاری از مجموعهها فعالیت عادی نداشتند، همکاران صنعت برق در میدان حضور داشتند و تلاش کردند برق روشن بماند و در کنار مردم باشند.