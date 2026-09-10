باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مساجد و پایگاههای بسیج شهرستان بشرویه در تعطیلات تابستان امسال، با اجرای طرح جوانههای امید، به کانونهای پرشور آموزش، نشاط و تربیت برای نوجوانان و جوانان منطقه تبدیل شدهاند.
سرهنگ مهریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه گفت: طرح جوانههای امید در ۳۲ پایگاه بسیج و مساجد در نقاط مختلف شهرستان برگزار میشود.
او افزود: هزار و ۲۰۰ نوجوان و جوان در این طرح آموزشهای مختلف را فرا میگیرند.
۷۵ مربی در عرصههای گوناگون به نوجوانان شهرستان آموزش میدهند.
آموزشهای ارائه شده در این طرح، طیف وسیعی از نیازهای نوجوانان را پوشش میدهد؛ از فراگیری و حفظ سورههای قرآن کریم و شرکت در کلاسهای ورزش، تا آموختن هنرهای کاربردی و مهارتهای زندگی.
یکی از نوجوانان شرکتکننده در این طرح پیشرفت خود را اینگونه توصیف میکند: حدود یک ماه است که در کلاسهای پایگاه بسیج محل زندگیام شرکت میکنم؛ در این مدت توانستهام ۲۰ سوره از قرآن کریم را حفظ کنم.
این طرح با شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان، بر آموزش مهارتهای کاربردی نیز تمرکز دارد؛ هدف اصلی از برگزاری این کلاسهای اوقات فراغت، پر کردن بهینه زمان نوجوانان و جوانان با فعالیتهای سازنده و ارتقاء سطح مهارتها و دانش آنهاست تا تابستانی پربار و مؤثر را تجربه کنند.