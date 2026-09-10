با آغاز فصل برداشت خرما، نخلستان‌های طبس نه تنها میزبان محصول سال جدید هستند، بلکه تجلی‌گاه سنت‌های کهن ایثار و زکات شده‌اند؛ جایی که چیدن خرما، با بخشندگی کشاورزان گره خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کار و فعالیت نخل‌داران طبسی از ساعات نخستین صبح آغاز می‌شود؛ حاصل ماه‌ها مراقبت و تلاش، این روز‌ها از دل نخلستان‌ها به بازار می‌رسد و طبس بار دیگر فصل شیرین خود را تجربه می‌کند.

برداشت خرما در بسیاری از نخلستان‌های طبس همچنان به شیوهٔ سنتی انجام می‌شود؛ کاری که پشت هر کیلو خرما ساعت‌ها زحمت نهفته است.

الله بخش پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: شهرستان طبس با ۹۱۰ هکتار باغات نخیلات، بیشترین سطح زیر کشت خرما را در خراسان جنوبی دارد.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳ هزار و ۳۵۰ تن محصول از این باغات برداشت شود. 

ارقام کبکاب، زاهدی و مضافتی مهم‌ترین خرما‌های تولیدی این شهرستان هستند.

یکی از نخل‌داران طبسی می‌گوید: روزی ۶۰ تا ۷۰ کیلو خرما می‌چینیم و آن‌ها را آماده عرضه به بازار می‌کنیم.

نخل‌داران طبسی همچنین در تلاش هستند با برندسازی و عرضه محصول با نام خرمای طبس ارزش افزوده تولید خود را بالاتر ببرند.

فصل برداشت برای نخل‌داران طبسی فقط فصل حساب و کتاب محصول نیست؛ زمان پرداخت زکات و سهیم کردن دیگران در این برکت نیز هست. 

حجت الاسلام تکمیلی امام جمعه طبس گفت: مردم شهرستان طبس سال گذشته حدود ۶۰۰ کیلوگرم زکات پرداخت کرده‌اند؛ عددی که نزد برخی نخل‌داران صرفاً یک تکلیف نیست، بلکه بخشی از باورشان به برکت محصول و دسترنج‌شان است. 

برداشت خرما از نخیلات شهرستان طبس تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت؛ روایت دست‌هایی که در گرمای کویر برای تولید محصولی شیرین تلاش می‌کنند.

برچسب ها: برداشت خرما ، پرداخت زکات
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