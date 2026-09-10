باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مدیریت تنگه هرمز توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فداحسین مالکی، عضو‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص مدیریت تنگه هرمز نکاتی بیان‌کرد.

 

مطالب مرتبط
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
young journalists club

کنترل تنگه هرمز در دستان ایران؛ هند، فرانسه و ایتالیا با تهران مذاکره می‌کنند نه با واشنگتن! + فیلم

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
young journalists club

آیا ایران توان پوشش کامل تنگه هرمز برای منع تردد کشتی‌های تجاری و نظامی را دارد؟ + فیلم

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز با کشورهای جهان چه می‌کند؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم
۴۸۵

 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
۲۹۹

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم
۲۸۴

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
۲۰۰

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم
۱۹۷

اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha