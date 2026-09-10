بر اساس گزارشی از رویترز، ترافیک در تنگه هرمز پس از تداوم تهدیدات در منطقه کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها روز پنج‌شنبه نشان داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز روز چهارشنبه نسبت به ۱۲ فروند روز قبل، اندکی کاهش یافته و به هفت فروند رسیده است. این سطح همچنین کمتر از میانگین ۱۰ روزه ۱۴ فروند است.

بر اساس این داده‌ها، از این هفت فروند، چهار کشتی خارج شده و سه کشتی وارد شده‌اند.

برخی از کشتی‌ها ممکن است با فرستنده‌های خاموش از این آبراه عبور کنند که در این شمارش لحاظ نمی‌شوند.

از میان کشتی‌های خارج‌شده، یک فروند نفتکش بسیار بزرگ نفت خام به نام «فینلند پراسپریتی» بود که نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کرد.

هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع از این تنگه خارج نشد. سه خروجی باقیمانده توسط دو فروند کشتی فله‌بر خشک و یک نفتکش محصولات نفتی سنگین کوتاه‌برد انجام شد. در همین حال، از سه کشتی که وارد شدند، یکی فله‌بر خشک و دو کشتی دیگر یک نفتکش کوتاه‌برد و یک نفتکش میان‌برد بودند.

در تنگه باب‌المندب، روز چهارشنبه حدود ۲۸ فروند کشتی کالایی تردد کردند که سطحی مشابه میانگین ۱۰ روزه ۲۷ فروند است.

از این تعداد، ۱۶ کشتی وارد و ۱۲ کشتی خارج شدند.

منبع: رویترز