اصابت و آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه توزیع و انتقال برق تهران در جنگ تحمیلی سوم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اکبر حسنبکلو معاون هماهنگی توزیع توانیر در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای صنعت برق گفت: بنده در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ معارفه شدم و پس از آن، وارد جنگ ۱۲ روزه شدیم. در این مدت در کنار همکاران بودیم و همانطور که مستحضرید، بیشترین حملات به تهران صورت گرفت؛ اما همکاران ما جانانه ایستادند. در پی این شرایط، تهران تخلیه شد و شهرهای اطراف تهران که حوزه کاری همکاران ما محسوب میشدند، پذیرای خیل عظیم تهرانیها بودند؛ بهطوریکه سابقه نداشت در مناطقی مانند دماوند با بارهای ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاواتی مواجه شویم. این وضعیت وظیفه ما را دوچندان کرده بود؛ چراکه از یک سو حملات سنگین انجام میگرفت و از سوی دیگر بار شبکه بهشدت افزایش یافته بود.
او افزود: با تمام فراز و نشیبها، جنگ ۱۲ روزه به پایان رسید و نقطه برجسته آن درخشش همکاران صنعت برق بود که اجازه ندادند مردم احساس خاموشی کنند یا با کمترین میزان خاموشی روبهرو شوند و تمامی موارد در کمترین زمان ممکن رفع شد. مجاهدت بعدی که آغاز شد، شرایط دشوار تابستان پارسال بود. سال گذشته بسیار سخت سپری شد و اگر درایت و مدیریت نبود، این شرایط دوچندان دشوار میشد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: پس از آن، جنگ تحمیلی و تهاجم آمریکایی ـ صهیونیستی آغاز شد و همکاران با تمام وجود در صحنه حضور داشتند. از روز اول نبرد، شاهد حضور شبانهروزی نیروها بودیم؛ بهویژه آنکه مستحضرید عمده حملات در ساعات شب انجام میشد. در طول نزدیک به ۴۰ روز جنگ، ۴۸۷ نقطه از شبکه توزیع و انتقال در استان تهران مورد اصابت و آسیب قرار گرفت، اما رشادتها و ازخودگذشتگی همکاران سبب شد این آسیبدیدگیها با سرعتی بینظیر بازسازی شود؛ همانطور که مهندس محمودیان نیز اشاره کردند، میانگین زمان رفع این آسیبها به کمتر از ۴۳ دقیقه رسید تا مردم ناترازی را حس نکنند.
حسنبکلو در تشریح آرایش نیروها و ابعاد عملیاتی گفت: در دوران جنگ حدود ۷۰۰ نفر از همکاران بهصورت شبانهروزی در خط مقدم حضور داشتند، ۱۷۰۰ نفر در قالب ۲۵ اکیپ عملیاتی فعال بودند و نزدیک به ۵۰۰ نفر از نیروها نیز وظیفه پشتیبانی را در ستاد شرکت و نقاط دیگر بر عهده داشتند. همچنین رویهای که در استان تهران پایهگذاری کردیم این بود که با توجه به در پیش بودن ایام سخت اوج بار مصرف پس از جنگ و حجم بالای خسارات (از جمله آسیبدیدگی ۹۱ پست، ۱۲۴ کیلومتر خطوط شبکه و سایر تجهیزات)، نیاز به پشتیبانی، تعمیرات و مرمت فوری احساس میشد. بر همین اساس، هر روز معاونت بهرهبرداری آمار آسیبها را به معاونت مهندسی ارائه میداد و معاونت مهندسی با بهرهگیری از پتانسیل پیمانکاران وارد میدان میشد. نزدیک به ۳۰۰ نفر در پشت صحنه حضور داشتند که هر روز صبح تمام طرحها را با پیمانکاران هماهنگ میکردند و طی ۴۰ روز موفق شدیم ۱۲۴ کیلومتر خط را به حالت اولیه بازگردانده و ۹۱ پست را مجدداً نصب و راهاندازی کنیم.
او با اشاره به یکی از تلخترین وقایع این دوره تصریح کرد: روز بسیار تلخی را پشت سر گذاشتیم؛ صبح روز ۲۵ اسفند در اتاق بنده با آقای دکتر رضایی و همکاران جلسهای داشتیم تا پیرامون پیشبرد امور در حوزههای مختلف جنگ تصمیمگیری کنیم. جلسه تا حوالی ساعت ۱۱:۳۰ ادامه داشت و پس از آن، آقای دکتر رضایی و همکارانشان و سایر حاضران از جمله آقای راشدی و سردار محمدی خداحافظی کرده و خارج شدند. بنده نیز جلسهای مشترک با مهندس اله داد داشتم که متأسفانه در همان حین، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با پرتاب ۸ بمب، ساختمان معاونت مهندسی و ساختمانهای مجاور را هدف قرار داد و چهار تن از بهترین یاران و همکاران ما به فیض شهادت نائل آمدند.