مأموران انتظامی شهرستان فردوس موفق به کشف هزار و ۸۳۳ کیلوگرم صمغ بادام کوهی شده و ۵ سارق محصولات کشاورزی نیز در زیرکوه دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دهقان جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: در زمینه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفظ و حراست از منابع طبیعی، مأموران پاسگاه انتظامی شهید زارع این فرماندهی موفق به کشف محموله‌ای از صمغ بادام کوهی شدند که به‌صورت غیرمجاز و قاچاق حمل می‌شد.

او افزود: در این عملیات، مأموران انتظامی با انجام اقدامات کنترلی و بازرسی از یک دستگاه کامیون مقدار هزار و ۸۳۳ کیلوگرم صمغ را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ دهقان عنوان کرد: ارزش ریالی محموله کشف شده توسط کارشناسان بالغ بر ۵۶ میلیارد ریال برآورد شد که طی هماهنگی با مراجع قضایی محموله مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد و پرونده مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

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همچنین سرهنگ آصفی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: با وقوع چندین فقره سرقت محصولات کشاورزی در سطح شهرستان زیرکوه، پیگیری موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان زیرکوه با انجام اقدامات پلیسی، ۳ سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمین را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند

سرهنگ آصفی با بیان اینکه سارقان در تحقیقات اولیه پلیسی به ۵ فقره سرقت محصولات کشاورزی و فروش به یک نفر مالخر اعتراف کردند تصریح کرد: متهمین با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.