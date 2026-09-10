مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی برداشت ماهی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - حیدرپور مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۴ هزار و ۵۰۰ تن ماهی در استان از استخر‌های پرورشی برداشت شود که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات این استان به سایر مناطق کشور صادر می‌شود، افزود: ۷۰ درصد از میزان تولید ماهی پرورشی مازاد بر نیاز استان بوده و به استان‌های خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر می‌شود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در داخل استان به مصرف می‌رسد.

حیدرپور اظهار کرد: ۵۵۰ هزار قطعه بچه ماهی یارانه‌ای بین بهره برداران شیلاتی پیشرو برای ترویج فرهنگ آبزی پروری در استان توزیع شده است.

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مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: کپور معمولی، آمور، تیلاپیا از انواع ماهیان گرمابی و در حوزه ماهیان سردابی نیز قزل آلا در استان پرورش داده می‌شود.

او با بیان اینکه شهرستان‌های قاین، سرایان در تولید انواع ماهی در استان پیشرو هستند، عنوان کرد: اواسط آذر تا اواخر اسفند فصل برداشت ماهی کپور، مهر و اسفند فصل برداشت قزل‌آلا و تیلاپیا گلخانه‌ای نیز در تمام طول سال به دلیل شرایط کنترل‌شده قابل برداشت است.

حیدرپور گفت: خراسان جنوبی رتبه اول تولید زالو در کشور و رتبه سوم تولید ماهی تیلاپیا در کشور را دارد.