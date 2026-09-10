باشگاه خبرنگاران جوان - انسجام بهمثابه هسته مرکزی و دال گفتمانی پیامهای رهبری عزیز انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای چرا بهعنوان یک مسئله راهبردی مطرح میشود؟ امروز میتوان انسجام را نه یک پروژه برای مدیریت موضوعات ایران بلکه یک راهبرد رهاییبخش برای کل جبهه مقاومت دید.
بارها از فعالان سیاسی و جهادگران جبهه مقاومت در لبنان و... شنیدهام حال ما زمانی خوب است که حال ایران خوب است و حال ما زمانی خراب است که حال ایران خراب. از بسیاری از آنها شنیدهام که دشوارترین شرایط برایشان از نظر امید و تابآوری زمانی بوده است که وضع ایران در عرصه سیاسی و اجتماعی خراب بوده است.
سهشنبهشب که دلاوران نیروی دریایی موفق شدند زیردریایی فوقپیشرفته آمریکایی را که در لبه تکنولوژی قرار داشت، صید کنند؛ احوال اهالی جبهه مقاومت دیدنی بود. وقتی علیرغم پروپاگاندای ترامپ و دارودسته اپستین مبنی بر فروپاشی نظامی ایران تنها چند ساعت پس از تعرض آمریکا به نفتکشهای ایرانی، آوار بزرگترین موشکباران پس از آتشبس بر سر پایگاههای آمریکایی خراب شد و ایران نشان داد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است، شور امید را میشد در چشم مجاهدان لبنانی، عراقی، یمنی و... دید.
در قلب جبهه مقاومت امروز همه ورای مرزها خود را با ایران یعنی با قلب تپنده ایستادگی مقابل باند اپستین هممیهن میدانند و با شادی ما شادند و با غم ما غمگین و البته باید بدانیم وضع سیاسی و اجتماعی ایران در آن سوی مرزها به شدت هم توسط دوستان و هم توسط دشمنان رصد میشود و ملاک نظر و عمل است.
به طور طبیعی این داستان سویه دیگری هم دارد؛ اگر از منظر اجتماعی و سیاسی داخل ایران دچار اختلاف، تفرقه، ناکارآمدی، بگو و مگو و آشوب باشد این حس به همه جبهه منتقل میشود. اهالی فن اذعان دارند در بزنگاههایی، چون وقایع ۱۴۰۱ یا دی ماه ۱۴۰۴ حس منفی نگرانی در ساحات مختلف عرصه مقاومت بسیار سنگین بوده است.
امروز روشنتر از همیشه میتوان گفت که پروژه دشمن پیوندزدن آسمان و خیابان یعنی عملیات نظامی و آشوب و درنهایت زدن ضربه کاری به پیکره جبهه مقاومت از ایران تا لبنان و یمن و عراق و... است. با این نگاه غیر از انگیزههای ملی و میهنی و ایرانی برای آنها که دغدغه امتی و وحدت ساحات دارند هم انسجام داخلی در ایران باید امری مقدس و قطعی و راهبردی باشد. اینکه عدهای به اسم جبهه مقاومت و کمک به دفاع از مردان جهاد در لبنان و... تیشه به ریشه انسجام در داخل ایران بزنند خواسته یا ناخواسته به جبهه مقاومت هم آسیبزدهاند.
اینکه رئیسجمهور اسبق در ایران روی منبر برود و با طراحی یا بدون طراحی ایران را به طور غیررسمی جنگطلب معرفی کند و کارنامه ترامپ را سفید کند و پایانیافتن تفاهمنامه را گردن ایران بیندازد و به آتش اختلاف در ایران بدمد عملاً به حزبالله لبنان و عراق و کل جبهه ضربهزده است. کاری که در جنوب لبنان، نتانیاهو هنوز نتوانسته با علیالطاهر بکند مبادا عدهای در تهران انجام بدهند.
دقت داشته باشیم رهبری عزیز انقلاب در هفته دولت در پیامی راهبردی فرمودند: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.» در همان پیام ایشان تصریح کردند: «بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتیکه فاقد این پیوست (انسجام) باشد یا آنچه بهعنوان پیوست در آن مورد تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، میتواند ضررهایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد.»
تشخیص اینکه مصادیق این بخش از پیام ایشان در شرایط خاص فعلی چیست نباید کار سختی باشد؛ اما در همین وضعیت برخی نمایندگان مجلس و... پروژههایی را پی میگیرند که نتیجه قطعیاش ایجاد دوقطبیهای رادیکال در کشور، تضعیف قدرت ملی و ضربه زدن به مقاومت در برابر باند اپستین است.
گاهی کافی است کمی پایمان را از کشور بیرون بگذاریم تا بدانیم ایران عزیزمان چقدر در دنیا مهم، مظلوم و مقتدر است. آن وقت حتماً از خیلی از دعواها و نزاعها فاکتور میگریم، آن وقت خوب میدانیم گاهی نوشتن یک جمله در یک گروه تلگرامی، یک تیتر در یک روزنامه، یک پوستر در فضای مجازی و... عملاً میتواند تبدیل به بخشی از پروژه نظامی - شناختی اسرائیل شود. دشمن گاهی با اف ۳۵ با ما میجنگد و گاهی با کلمه و روایت.
امروز ما در دورهای قرار داریم که مسئله ایران عزیز تولید قدرت برای تثبیت پیروزی و ایجاد بازدارندگی است. باید بدانیم که مسیر تولید قدرت اولازهمه بر اجماع داشتن بر سر تولید بازدارندگی میگذرد و این همان انسجام است و انسجام ما یعنی تولید قدرت برای همه اضلاع جبهه مقاومت و همه آزادگان دنیا و همه منتقدان نظم اپستینی در جهان.
منبع: فرهیختگان