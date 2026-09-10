وزیر نیرو گفت: ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق را با همکاری مردم برطرف کردیم و کشور در وضعیت مطلوبی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای صنعت برق جنگ تحمیلی سوم گفت:  ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق را با همکاری مردم برطرف کردیم و کشور در وضعیت مطلوبی است؛ در حال حاضر مشکلات و کسری‌های احتمالی در برخی محلات و مناطق به دلیل محدودیت‌های فنی برطرف شده است. اگرچه ممکن است همچنان در نقاطی به‌صورت موردی مشکلات فنی پیش بیاید، اما وضعیت کلی کشور بسیار مطلوب است. تمامی این دستاورد‌ها در شرایطی حاصل شد که ما در محاصره کامل بودیم و دشمن فشار سنگینی را بر صنعت برق وارد می‌کرد، اما ما با تکیه بر توان داخلی این فشار‌ها را پشت سر گذاشتیم.

او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از همکاران فعال در صنعت برق، افزود: خدمت به مردم، شایستگی بزرگی است و تلاشگران صنعت برق ثابت کردند که لیاقت این خدمت‌گزاری را دارند. مسئولان باید متقابلاً برای ارائه بهترین خدمات به این عزیزان متمرکز باشند.

وزیر نیرو با تأکید بر لزوم اخلاق‌مداری در طرح‌های نظارتی تصریح کرد: خطاب به مجریان «طرح مهتاب» تأکید می‌کنم که آبروی افراد خط قرمز است. هدف ما از این طرح، اصلاح امور است؛ ممکن است افرادی فریب خورده یا ناآگاهانه مرتکب خطا شده باشند. نباید با آبروی کسی بازی کرد، چرا که عزت متعلق به خداوند است. با این حال، در برابر تخلفات سازمان‌یافته با قاطعیت برخورد می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای از ثروت و دارایی ملی برای منافع شخصی خود سوءاستفاده کنند.

او ادامه داد: به تمامی مدیرانی که در این طرح زحمت می‌کشند تأکید کرده‌ام که اقدامات باید با قاطعیت پیش برود؛ شاید در گذشته کسی تصور نمی‌کرد با این دقت و جدیت به سراغ متخلفان برویم، اما اکنون با برنامه‌ریزی هوشمند، برای مقابله با تلفات غیرفنی شبکه آماده‌ایم و در سال‌های آینده اخبار بهتری از ریشه‌کن شدن این ناهنجاری‌ها خواهید شنید.

علی‌آبادی با بیان اینکه به عنوان کارشناس حوزه برق، هوشمندسازی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گفت: دوستان ما در اجرای این برنامه موفق عمل کردند، اما این ۵۰ درصد کار است و شبکه باید کاملاً هوشمند شود امروز ما از نظر توان تولید در منطقه نامدار هستیم. ظرفیت برق کشور در ابتدای انقلاب حدود ۷ هزار مگاوات بود که اکنون به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسیده است؛ یعنی حدود ۱۳ برابر افزایش یافته، در حالی که جمعیت کشور حدود ۲.۵ برابر و شبکه ۱۲ برابر شده است.

برچسب ها: صنعت برق ، وزارت نیرو ، علی آبادی
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