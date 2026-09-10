باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای صنعت برق گفت: سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم؛ چرا که هر روز با محدودیت‌های تازه، اصابت‌ها و چالش‌های جدید از جمله تهدید و تخریب پست‌ها، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های حیاتی تأمین سوخت و تولید گاز نیروگاهی مواجه بودیم. در تمام این لحظات حساس، تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق ضرورت داشت و خدا را شاکریم که صنعت برق کشور در این آزمون سربلند بیرون آمد.

او با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران حاضر در مراسم و تقدیر از تلاش‌گران طرح مهتاب افزود: اجرای طرح «مدیریت جهادی تلفات انرژی» رسماً از اسفندماه سال گذشته کلید خورد، اما امسال علیرغم شرایط جنگی، اقدامات تحولی و چشمگیری صورت گرفت که نتایج بسیار ملموسی به همراه داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر با ارائه آمار تفصیلی گفت: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مصرف‌کننده شناسایی شدند که یا بدون کنتور و نظارت بودند، یا بیش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار مورد کنتور معیوب و دست‌کاری‌شده داشتند که سال‌ها رسیدگی نشده بود، یا از ماینر‌های غیرمجاز استفاده می‌کردند و یا از تعرفه‌های خاص و رایگان سوءاستفاده می‌کردند (مانند واحد‌های تجاری که از برق رایگان مساجد یا مصارف کشاورزی بهره‌برداری می‌کردند). ظرف مدت ۶ ماه با همت برق‌بانان شریف، تمامی این موارد به کنتور مجهز و ساماندهی شدند.

او ادامه داد: در همین راستا، بیش از یک میلیون متر (معادل ۱۰۳۴ کیلومتر) کابل غیرمجاز از سطح شبکه جمع‌آوری و به انبار‌های شرکت‌ها منتقل شد. علاوه بر این، نزدیک به ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز کشف و در قالب محاسبات و صورت‌حساب‌های انرژی احصا گردید؛ انرژی ارزشمندی که می‌توانست به‌طور رسمی و بهینه در شبکه مصرف شود. همچنین ۱۴۷ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز (به‌ویژه در بخش مصارف کشاورزی) شناسایی و برای آنها کنتور و شمارشگر دقیق نصب شد.

اله‌داد به تغییر رویکرد در طرح هوشمندسازی اشاره و تصریح کرد: با تعویض ۳۶۵ هزار کنتور و نصب نزدیک به ۹۰۰ هزار کنتور هوشمند، شاهد رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بودیم. تفاوت مهم هوشمندسازی امسال این بود که به‌جای هوشمندسازی فله‌ای و گروهیِ آپارتمان‌ها که ممکن بود لزوماً پرمصرف نباشند، هدف‌گذاری دقیق روی مشترکان متخلف و پرمصرف انجام شد.

او افزود: مشترکی که ماینر غیرمجاز استفاده کرده یا مصارف بی‌رویه دارد، اکنون تحت رصد لحظه‌ای قرار دارد؛ درست مانند متخلفی که با حکم قضایی پابند الکترونیک دریافت کرده و به‌طور مستمر پایش می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های مربوط به ۱۵۴۰ مورد از این کنتور‌ها نیز به عهده خود مشترکان متخلف بوده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به تصمیمات تعرفه‌ای اخیر گفت: بر اساس اصلاحیه جدید بند یک شرایط تعرفه‌های برق که با همکاری دکتر رضایی ابلاغ شد، اگر مشترکی در این حوزه تخلف کند، هرچند برق او را قطع نمی‌کنیم، اما تعرفه یارانه‌ای او لغو شده و تا یک سال باید انرژی را به قیمت تمام‌شده و با تعرفه آزاد پرداخت کند تا امکان مصرف مجدد برق یارانه‌ای را نداشته باشد.

اله‌داد با اشاره به شرایط خاص ناشی از درگیری‌ها و جنگ تأکید کرد: در این جنگ اخیر، خط مقدم محدود به مرز‌ها نبود؛ بلکه شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان، قم و بسیاری از استان‌های دیگر در خط مقدم قرار داشتند و حتی قرائت ساده کنتور نیز با مشقت، احتیاط و تأنی فراوان همراه بود. با این وجود، سیمبانان و همکاران فداکار موفق شدند ۵۶۶۶ کیلومتر عملیات «تبدیل سیم به کابل» را با رشد نسبت به سال گذشته به ثبت برسانند.

او در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وزیر نیرو گفت: در ساختار نظام انرژی، موضوع اقتصاد برق و واقعی‌شدن ارزش آن بسیار حیاتی است. برق کالایی گرانبهاست و همان‌طور که پدرانمان آموخته‌اند که باید قدر هر تکه نان را دانست، انرژی حاصل از منابع این سرزمین نیز باید به ارزش واقعی خود مصرف شود. اگر قیمت برق بسیار پایین باشد، کاهش مصرف ممکن نخواهد بود؛ بنابراین کسی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند باید هزینه واقعی آن را بپردازد.

اله‌داد خاطرنشان کرد: برای جبران ناترازی باید در هر دو بخش تولید و مصرف هم‌زمان تلاش کنیم. خوشبختانه اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته و تولید انرژی سبز در نیروگاه‌های خورشیدی نزدیک به ۵ برابر رشد خواهد کرد و ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات برق حرارتی نیز در دستور کار است.

او یادآور شد: اگر ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت ازدست‌رفته نیروگاهی در بخش خصوصی و بار مضاعفی که به دلیل تأمین سوخت و فرآیند‌های پتروشیمی‌ها تحمیل شد، وجود نداشت، شرایط به مراتب بهتری داشتیم. با این حال، در میانه راه دولت و ارکان حاکمیت تصمیمی راهبردی گرفتند تا با همراهی مردم، سهم بیشتری از برق به صنایع اختصاص یابد؛ چراکه می‌توانستیم با اعمال محدودیت بر صنایع، وضعیت بخش خانگی را به شرایط بسیار بهتری برسانیم، اما تصمیم بر این شد که چرخ صنعت در این دوره سخت متوقف نگردد و هم‌زمان برق پایدار خانگی و نیاز مردم نیز مدیریت و تأمین شود.