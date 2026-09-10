باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در خصوص بند ۶ (د) دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان «اجرای موافقت‌نامه پادمان در ارتباط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران» به نکاتی اشاره کرد.

او سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز تاسف از ناکام ماندن اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که در ۲۷ خرداد میان تهران و واشنگتن منعقد شد، اقدامات تهاجمی مجدد ایالات متحده را عامل این وضعیت دانست و تاکید کرد: هیچ جایگزینی برای مسیر سیاسی ـ دیپلماتیک در حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

اولیانوف در سخنرانی خود گفت: «در وهله نخست، ضروری می‌دانیم تاسف خود را از ناکام ماندن اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، که در تاریخ ۲۷ خرداد میان تهران و واشنگتن منعقد شد، در پی اقدامات تهاجمی مجدد ایالات متحده ابراز کنیم، از جمله بخش‌هایی از این تفاهم که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرتبط است. امیدواریم دیر یا زود بتوان وضعیت موجود را به مسیر سیاسی ـ دیپلماتیک بازگرداند. همان‌گونه که اکنون دیگر باید برای همگان روشن شده باشد، هیچ جایگزینی برای این مسیر وجود ندارد.»

او ادامه داد: «فدراسیون روسیه همواره بر این موضع استوار بوده است که تمامی مسائل مرتبط با وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باید صرفا از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل و فصل شود. تلاش برای برقراری صلح در خلیج فارس از طریق اعمال زور، پیامد‌های فاجعه‌باری در پی خواهد داشت.»

دشواری‌های پادمانی، پیامد مستقیم حملات اسرائیل و آمریکا

در ادامه او با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/۲۰۲۶/۵۰ تصریح کرد: «دشواری‌های موجود در اجرای تعهدات پادمانی در ایران که در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/۲۰۲۶/۵۰ تشریح شده است، بی‌دلیل و از هیچ پدید نیامده‌اند. این دشواری‌ها پیامد مستقیم تجاوز بی‌دلیل، ناموجه و مغایر با حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل و ایالات متحده علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، که تحت پادمان‌های آژانس قرار داشتند، در خرداد ۱۴۰۴ و نیز در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ بوده‌اند.»

وی افزود: «این حملات نقض مستقیم منشور‌های سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حقوق بین‌الملل، قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس محسوب می‌شوند. این یک واقعیت عینی است که در بند‌های ۲، ۳، ۱۳ و ۴۸ گزارش مدیرکل نیز منعکس شده است. در این بندها، از جمله، به بی‌سابقه بودن وضعیت ایجادشده از منظر اجرای پادمان‌ها که در پی این حملات به وجود آمده است، اذعان شده است.»

آژانس پیش از حملات، فعالیت‌های راستی‌آزمایی منظم داشت

اولیانوف در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «یادآوری می‌کنیم که پیش از آغاز بمباران‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور منظم فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در تاسیسات هدف حملات انجام می‌داد و عدم وجود نشانه‌هایی مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای موجود در آنها به سمت مقاصد غیرمجاز را ثبت می‌کرد.»

او همچنین تاکید کرد: «مایه تاسف عمیق است که اقدامات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل تاکنون با واکنش جمعی شایسته از سوی کشور‌های عضو آژانس و همچنین محکومیت قاطعانه از جانب ریاست آژانس مواجه نشده است. فدراسیون روسیه به نوبه خود، این اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل را به صراحت محکوم می‌کند.»

شگفتی روسیه از پیش‌نویس جدید قطعنامه

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در خصوص پیش‌نویس جدید قطعنامه ارائه‌شده از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز گفت: «پیدایش آن نه‌تنها از منظر محتوایی، بلکه از جنبه رویه‌ای نیز موجب شگفتی و ابهام است. یادآوری می‌کنیم که قاعده شماره ۳۳ آیین‌نامه داخلی شورای حکام مقرر می‌دارد که "پس از آنکه یک پیشنهاد به تصویب رسید، نمی‌توان آن را ظرف مدت چهار ماه مجددا مورد بررسی قرار داد". پیش‌نویس جدید حاوی هیچ عنصر اصولا جدیدی در مقایسه با قطعنامه ماه ژوئن نیست؛ این پیش‌نویس نیز ذیل همان بند دستور کار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ماهیت امر، به همان مجموعه ادعا‌ها و ایراد‌های مطرح‌شده علیه تهران در زمینه اجرای پادمان‌های آژانس خلاصه می‌شود.»

هشدار درباره ارجاع موضوع به شورای امنیت

این موضع می‌افزاید: «این پیش‌نویس به شکلی غیرحرفه‌ای و نادرست تنظیم شده است. بر این اساس، معتقدیم که از عبارات دوپهلو و مبهم آن نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که موضوع ادعایی عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه پادمان خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شده است. با این حال، مایلیم برای آینده به تهیه‌کنندگان این ابتکار‌های زیان‌بار هشدار دهیم. ارجاع موضوع عدم پایبندی به تعهدات پادمانی یک کشور به شورای امنیت، آن هم کشوری که هدف بمباران قرار گرفته و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس در آن نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند، فراتر از ابتدایی‌ترین موازین نزاکت دیپلماتیک است.»

شورای امنیت باید علل ریشه‌ای را بررسی کند

در ادامه تصریح شده است: «آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد واقعا باید مطابق با صلاحیت‌ها و ماموریت خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد، علل و عوامل ریشه‌ای وضعیت کنونی در خصوص اجرای پادمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران است. پیش‌نویس قطعنامه، البته، در این خصوص سکوت اختیار کرده است.»

درخواست روسیه از اعضای شورای حکام

در پایان این موضع‌گیری آمده است: «فدراسیون روسیه پیش‌نویس قطعنامه را به رای می‌گذارد و از اعضای منطقی و دوراندیش شورای حکام می‌خواهد از حمایت از آن خودداری کنند.»

واکنش اولیانوف پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی

اولیانوف پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی هشدار داد که قطعنامه ضدایرانی دیگری که توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تصویب شده است، خطر ایجاد دور جدیدی از تشدید تنش را به همراه دارد.

او گفت: «آخرین قطعنامه ماهیتی مغرضانه و تقابلی دارد، خطر ایجاد دور جدیدی از تشدید تنش را به همراه دارد و قطعاً به حل مشکلاتی که نویسندگان آن ادعا می‌کنند به دنبال حل آن هستند، منجر نخواهد شد.»

به گفته این دیپلمات، اظهارات نویسندگان پیش‌نویس قطعنامه درباره تعهدشان به دیپلماسی «چیزی جز یک پرده دود نیست.» اولیانوف تأکید کرد که استفاده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «به عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب با مخالفان، غیرقابل قبول است.» او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده و کشورهای E3 (تروئیکای اروپایی) به طور سیستماتیک شورای حکام آژانس را به «نوار نقاله‌ای برای حملات تحریک‌آمیز ضدایرانی» تبدیل می‌کنند و تقریباً در هر نشست شورا، قطعنامه‌های جدیدی را بیرون می‌دهند.

او تاکید کرد که ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی این نهاد در تأسیسات هسته‌ای ایران، منوط به دریافت تضمین‌های معتبر از سوی آمریکا و اسرائیل درباره عدم استفاده از زور خواهد بود.

به گفته این دیپلمات روس، واشنگتن و تل‌آویو باید تضمین‌های واقعی و قابل‌اعتمادی ارائه دهند که تهدید یا استفاده از زور را در دستور کار خود قرار نخواهند داد. اولیانوف افزوده است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، می‌تواند در تماس‌های خود با کشور‌های مربوطه، نقشی سازنده در تأمین این تضمین‌ها ایفا کند.

وی همچنین اشاره کرده است که تهران، با وجود شرایط امنیتی خود، موافقت کرده است که بازرسی‌های آژانس از هر سه واحد نیروگاه اتمی بوشهر در اواسط سپتامبر انجام شود.

پیشتر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ادعا می‌کند تهران تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای را نقض کرده است و این موضوع باید به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع شود. این قطعنامه با حمایت ۲۳ کشور تصویب شد، سه کشور رأی مخالف دادند و هشت کشور رأی ممتنع دادند.

آخرین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۷ سپتامبر در وین آغاز شد. قرار است شرکت‌کنندگان در آن، مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و اجرای پادمان‌های آژانس در ایران را بررسی کنند. این نشست در ۱۱ سپتامبر به پایان می‌رسد.

منبع: تاس