باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محدثه پیرهادی دبیر پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین جزئیات برگزاری این رویداد سینمایی گفت: ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه، جشنواره را در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهیم کرد. فیلمهای بخش مسابقه مشخص شدهاند و امسال ۱۶۰ فیلمساز در جشنواره حضور دارند و آثارشان به رقابت گذاشته میشود.
محدثه پیرهادی با اشاره به بخش اکران خارج از مسابقه افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ فیلم نیز در این بخش نمایش داده میشوند که داوری نخواهند شد و صرفاً برای نمایش عمومی روی پرده میروند.
پیرهادی درباره فعالیتهای جنبی جشنواره تصریح کرد: امسال فعالیتهای جشنواره هم در سطح داخلی و هم بینالمللی دنبال شد. ۱۵ کارگاه داخلی و ۱۰ کارگاه بینالمللی با حضور اساتید بومی کشورهای مختلف برگزار کردیم و بخشی از آثاری که در این کارگاهها تولید شده بودند، به جشنواره ارسال شدند که تعدادی از آنها موفق به ورود به بخش مسابقه شدند.
وی درباره موضوعات سهگانه جشنواره توضیح داد: بخش ملی ما با محوریت آینده، بخش بینالملل با موضوع نسبت کودکان و جنگ و بخش ویژه نیز با عنوان وطن و با تمرکز بر آثاری مرتبط با جنگ شکل گرفت که مسئله روز جامعه است.
دبیر جشنواره با از استقبال چشمگیر فیلمسازان از موضوع جنگ خبر داد و گفت: بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه مرتبط با فضای جنگ بود. از ۱۶۰ اثر راهیافته به بخش مسابقه، ۹۰ فیلم در بخش ویژه و با محوریت وطن و جنگ حضور دارند که برخلاف سالهای قبل، تعدادشان از آثار بخش ملی بیشتر شده است. این موضوع نشان میدهد دغدغه فیلمسازان جوان نسبت به مسائل روز بسیار جدی است.
پیرهادی در ادامه با اشاره به کیفیت آثار اظهار داشت: کیفیت آثار امسال مانند ادوار گذشته خوب و قابل قبول است. آنچه بیش از همه به چشم میآید، جوان بودن فیلمسازان است. میانگین سنی شرکتکنندگان بین ۱۸ تا ۳۵ سال است، اما کوچکترین فیلمسازی که در بخش مسابقه حضور دارد، تنها ۱۳ یا ۱۴ سال سن دارد که اتفاقی بسیار ارزشمند و امیدوارکننده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به جزئیات اجرایی جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال جشنواره را در سالنهای سوره و اندیشه حوزه هنری برگزار میکنیم. برنامه جشنواره از ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز شده و سانسهای تا ساعت ۱۰ شب ادامه دارد. همچنین دو کارگاه آموزشی تخصصی نیز در حاشیه جشنواره برگزار خواهیم کرد که جزئیات آن بهزودی اعلام میشود.
گفتنی است؛پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، به دبیری محدثه پیرهادی ۲۴ الی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.