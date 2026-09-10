باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - اکبرگرایلی، معاون نهضت سوادآموزی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در عصر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، نگاه ما به سواد تغییر کرده است، گفت: طبق اساسنامه در دست تدوین نهضت سوادآموزی، سوادآموزی دیگر منحصر به مهارتهای پایه نخواهد بود. ما به دنبال تحقق «آموزش بزرگسالان» بر اساس استانداردهای جهانی هستیم که شامل سوادهای ۱۲گانه از جمله سواد مالی، رسانهای، عاطفی، حقوقی، زیستی و پایه است.
معاون نهضت سوادآموزی شهر تهران افزود: هدف ما پیوند دانش و آگاهی با هویت و ارزشهای ملی جمهوری اسلامی ایران است. باور داریم که اگر بتوانیم اولیای دانشآموزان را با این مهارتهای نوین آشنا کنیم، این چرخه تربیتی از طریق والدین به فرزندان منتقل شده و شاهد تأثیرات عمیق در سطح جامعه خواهیم بود.
گرایلی درباره وضعیت معلمان و آموزشدهندگان نیز گفت: از سال گذشته رویکرد «مدرسهمحوری» و حرکت از «عرضه به تقاضا» را در پیش گرفتهایم. در این مدل، مدارس به کانونهای اصلی سوادآموزی تبدیل شدهاند و از ظرفیت معلمان رسمی و فضاهای آموزشی در شیفت مخالف استفاده میشود.
معاون نهضت سوادآموزی شهر تهران با بیان اینکه امسال ۵۰ پایگاه سوادآموزی در سطح مدارس تهران فعال شدهاند، تصریح کرد: مدیر هر مدرسه، مدیر پایگاه آموزشی نیز محسوب میشود و هر پایگاه ظرفیت ایجاد ۳ تا ۵ کلاس آموزشی را دارد. علاوه بر این، امکان استفاده از ظرفیت مدارس مجاور به صورت اقماری برای پوشش حداکثری مناطق پرجمعیت فراهم شده است.
وی افزود: برنامههای آموزشی ما در قالب دو پروژه اصلی؛ یکی از ابتدای مهرتا پایان خرداد و دیگری تحت عنوان «پروژه آبان» از دیماه تا خردادماه با هدف آموزش مهارتهای پایه، انتقال و تحکیم سواد در ساعات مشخص (۳۰۰ تا ۸۰۰ ساعت بسته به سطح دوره) با جدیت در حال اجراست تا عدالت آموزشی برای تمامی آحاد جامعه محقق شود.