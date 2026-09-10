باشگاه خبرنگاران جوان - در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت مردم ولایت‌مدار و با صلابت شهرستان دیباج استان سمنان با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی، به تداوم حضور خود در میدان مقاومت تاکید کردند. مردمانی که با حضور خود در این تجمعات، خواستار پاسخ قاطع و کوبنده نیرو‌های مسلح به زیاده‌خواهی‌های دشمنان شدند.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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