بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت مردم ولایتمدار و با صلابت شهرستان دیباج استان سمنان با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی، به تداوم حضور خود در میدان مقاومت تاکید کردند. مردمانی که با حضور خود در این تجمعات، خواستار پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای مسلح به زیادهخواهیهای دشمنان شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - سمنان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید