شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور مردم انقلابی شهرستان دیباج استان سمنان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت مردم ولایت‌مدار و با صلابت شهرستان دیباج استان سمنان با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی، به تداوم حضور خود در میدان مقاومت تاکید کردند. مردمانی که با حضور خود در این تجمعات، خواستار پاسخ قاطع و کوبنده نیرو‌های مسلح به زیاده‌خواهی‌های دشمنان شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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