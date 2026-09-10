باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل اطلاعیه به شرح ذیل می‌باشد:

به لطف الهی، سازمان حج و زیارت درنظر دارد برای حج تمتع سال آتی به میزان ظرفیت اختصاص یافته زمینه تشرف ایرانیان مقیم خارج از کشور وفق ضوابط و مقررات کشور برای تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶-۲۰۲۷ را فراهم نماید.

بر این اساس هم‌وطنان عزیز مقیم خارج از کشور که متقاضی تشرف می‌باشند می‌توانند اعلام آمادگی خود را با طی فرآیندی که در این اطلاعیه آمده ثبت نموده تا در کنار حجاج داخل کشور توفیق انجام فریضه حج را داشته باشند و از کلیه خدمات فرهنگی و رفاهی با حضور کادر اجرایی توانمند شامل مدیر، معاون و روحانی کاروان با سابقه و تجربه کافی بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های طرح:

عدم نیاز به حضور یا تردد به ایران در هیچ مرحله از فرآیند اعلام آمادگی تا تشرف.

اخذ روادید حج بر اساس گذرنامه ایرانی و ارسال آن برای متقاضیان.

عزیمت مستقیم به سفر حج از کشور محل اقامت به عربستان (مدینه و جده).

بهره‌مندی از خدمات کامل نقل و انتقال فرودگاهی و بازگشت مستقیم به محل اقامت پس از اتمام مناسک

برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت برخط و پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرایی و عمومی پس از قطعی کردن ثبت نام در کاروان.

ظرفیت اختصاص یافته:

جهت تشرف این دسته از متقاضیان به حج تمتع سال ۲۰۲۷ میلادی ۱۴۰۶ شمسی / ۱۴۴۸ قمری) ظرفیت ۲۴۰ نفر در قالب دو کاروان ۱۲۰ نفره در نظر گرفته شده است. در صورت افزایش تعداد داوطلبان، انتخاب افراد بر اساس ضوابط و از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

محل اسکان:

مدینه منوره: هتل‌های واقع در نزدیکی مسجدالنبی (ص) و بقیع با امکان تشرف پیاده

مکه مکرمه: هتل‌های مطابق ضوابط و استاندارد‌های حجاج ایرانی، همراه با سرویس‌های حمل‌ونقل ایرانی فعال به‌صورت شبانه‌روزی

تاریخ اعزام:

تاریخ ورود این عزیزان اول ذی‌الحجه سال ۱۴۴۸ هجری قمری معادل حدود «۸ ماه می» سال ۲۰۲۷ میلادی و ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۶ شمسی خواهد بود و ایشان میتوانند پس از اتمام مناسک و اعمال حج از تاریخ بیست و دوم می‌سال ۲۰۲۷ معادل با اول خرداد ۱۴۰۶ برای خروج از عربستان اقدام نمایند.

هزینه سفر:

براساس سیاست‌های سازمان حج و زیارت، قیمت تمام شده سفر حج ایرانیان مقیم خارج از کشور همانند حجاج داخل کشور می‌باشد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه اعلام آمادگی متقاضیان:

- گام اول: مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس: haj۱۴۰۶.com

- گام دوم:انتخاب گزینه ((ثبت نام ایرانیان مقیم خارج))

- گام سوم:تکمیل فرم مربوطه و درج اطلاعات درخواست شده

- گام چهارم:مطالعه ضوابط و شرایط پزشکی متقاضیان اعزام به حج تمتع و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی.

- گام پنجم: ثبت نهایی اطلاعات

نکات قابل توجه (مهم)

۱. قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید استطاعت جسمی و واریز هزینه سفر در بازه زمانی اعلام شده می‌باشد.

۲. متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۶ می‌بایست دارای گذرنامه ایرانی با حداقل اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۳۰ باشند.

۳. با توجه به اینکه فرآیند دریافت روادید حج تمتع در بازه زمانی اعلامی وزارت حج و عمره عربستان و صرفاً براساس شماره گذرنامه معتبر ارائه شده توسط متقاضی طی می‌گردد، در صورتی که نیاز به تعویض گذرنامه باشد، با عنایت به ابطال روادید دریافتی با گذرنامه قبلی، زائر می‌تواند حداکثر تا تاریخ

۱۴۰۵/۱۰/۲۰ گذرنامه جدید را ارائه نماید تا مجدداً فرآیند دریافت روادید تکرار گردد، در غیر این صورت و در خارج از زمانبندی اعلامی امکان دریافت روادید نخواهد بود.

در پایان به اطلاع می‌رساند جزئیات مربوطه از قبیل: اسامی مدیران کاروان، هتل‌های محل اقامت، تاریخ دقیق ورود به سرزمین وحی و همچنین نحوه انجام معاینات پزشکی و آزمایش‌های لازم (که براساس دستورالعمل مربوطه خواهد بود) متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است متقاضیان می‌توانند متعاقبا اطلاعیه‌ها و اخبار بعدی دراین خصوص را از سایت رسمی سازمان حج و زیارت کسب نمایند.