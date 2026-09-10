باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - دونالد ترامپ در یک سخنرانی ماراتنی در کنوانسیون میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان در دالاس، متعهد شد که در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای، به هر شهروند بزرگسال در ایالات متحده ۵٬۰۰۰ دلار پرداخت کند. رئیس‌جمهور در این سخنرانی، دموکرات‌ها را «رادیکال» خواند و از جنگ نامحبوب خود در ایران دفاع کرد.

این پیشنهاد عجیب که بیش از ۱ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت، بلافاصله نگرانی‌های اخلاقی را برانگیخت. اما این موضوع، عمق نگرانی جمهوری‌خواهان را در مورد چشم‌اندازشان در انتخابات سرنوشت‌ساز نوامبر آشکار کرد.

ترامپ در جریان سخنرانی نزدیک به دو ساعته خود، در حالی که جمعیت تشویق می‌کردند، گفت: «اگر جمهوری‌خواهان پیروز شوند، شما با ما پیروز می‌شوید و ۵٬۰۰۰ دلار دریافت می‌کنید» و از رأی‌دهندگان خواست «تصور کنند که من در برگه رأی هستم» – حتی با وجود اینکه عدم محبوبیت تاریخی او باعث شده بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه آسیب‌پذیر از شرکت در این رویداد اجتناب کنند.

ترامپ بدون ارائه مدرک ادعا کرد که دوره دوم ریاست‌جمهوری او «موفق‌ترین دو سال، از نظر مالی و هر جهت دیگر، در تاریخ ریاست‌جمهوری» بوده است، اما بخش زیادی از سخنرانی خود را به ترس‌افکنی درباره آنچه در صورت پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان یا سنا در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش رخ خواهد داد، اختصاص داد.

رئیس‌جمهور و جمهوری‌خواهان در حال قمار هستند که برگزاری یک کنوانسیون میان‌دوره‌ای – اولین کنوانسیونی که حزب جمهوری‌خواه تاکنون برگزار کرده است – می‌تواند به این حزب که پیش‌بینی می‌شود کنترل مجلس نمایندگان را از دست بدهد، کمک کند. با این حال، عدم محبوبیت شدید ترامپ در میان آمریکایی‌ها – محبوبیت او حدود ۳۸ درصد است – باعث شد بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های نزدیک، کاملاً از این نشست دو روزه صرف‌نظر کنند.

با این وجود، سخنرانی ترامپ نشان داد که او فکر می‌کند عامل تعیین‌کننده در نوامبر خواهد بود. ترامپ با اشاره به اینکه حزبی که کاخ سفید را در اختیار دارد، به طور سنتی در انتخابات میان‌دوره‌ای با مشکل روبرو می‌شود، گفت: «ما باید این را تغییر دهیم، زیرا چیز بسیار خوبی در جریان داریم.»

او گفت: «اگر ما ببازیم، شما مرزتان را از دست می‌دهید، کاهش مالیاتتان را از دست می‌دهید، امنیت و ایمنی‌تان را از دست می‌دهید، ثروت‌تان را از دست می‌دهید. کشور ما در جهنم به سر می‌برد – ما در جهنم خواهیم بود، همانطور که بودیم، فقط دو سال پیش.»

منبع: گاردین