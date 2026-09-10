باشگاه خبرنگاران جوان - عقربه‌های ساعت بامداد پنجشنبه، تیم ملی بسکتبال ایران را در اولین آزمون خود در رقابت‌های پنج‌نفره بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل قطر قرار داد؛ دیداری که در نهایت با برتری ۵۹ بر ۵۳ قطری‌ها به پایان رسید و کار شاگردان ایران را با یک باخت آغاز کرد.

بازی با کوارتری متعادل آغاز شد و دو تیم با نتیجه ۱۰ بر ۱۰ به رختکن رفتند. اما کوارتر دوم نقطه عطف مسابقه بود؛ قطر با نمایشی مؤثر و کسب برتری ۲۱ بر ۱۱ در این قسمت، اختلاف را به ۱۰ امتیاز رساند و نیمه نخست را ۳۱ بر ۲۱ به سود خود به پایان رساند.

در نیمه دوم، ایران برای جبران مافات به میدان رفت و هرچند کوارتر سوم با تساوی ۱۳ بر ۱۳ دنبال شد، ملی‌پوشان در کوارتر پایانی با نتیجه ۱۹ بر ۱۵ حریف را پشت سر گذاشتند؛ تلاشی که دیگر برای جبران عقب‌ماندگی نیمه نخست کافی نبود و سرانجام قطر با نتیجه ۵۹ بر ۵۳ از سد ایران گذشت.

در این دیدار، متین آقاجانپور با ثبت ۱۵ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در برابر قطر بود.

تیم ملی بسکتبال مردان ایران که اکنون با یک شکست کار خود را آغاز کرده، در ادامه مرحله گروهی روز‌های ۲۱ و ۲۲ شهریورماه به ترتیب مقابل چین‌تایپه و اردن قرار خواهد گرفت؛ دو دیداری که برای صعود از گروه، حیاتی محسوب می‌شود.