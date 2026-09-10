باشگاه خبرنگاران جوان - خیلی از خانمها برای بیان نیازهای مالیشان به همسر، کلماتی به کار میبرند که فاصله را بیشتر میکند؛ در مقابل، یک روش ساده میتواند هم درخواست را برآورده کند و هم حس قهرمان بودن را در مرد زنده کند
«گرچه درخواست مستقیم پول از همسر برای بسیاری از خانمها سخت است، اما نکتهای که وجود دارد این است که بسیاری از زنان بهویژه کسانی که در این زمینه از همسرشان نارضایتی دارند برای ترغیب همسرشان به همراهی یا تأمین خواسته و نیازشان، راهکارهایی پیش میگیرند که نهتنها او را به همراهی ترغیب نمیکند، بلکه اتفاقاً باعث فاصله و سردی میان آنها نیز میشود.» سکینه مستولی، مدرس مهارتهای همسرداری و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به این نکته، بحث را به سمت راههای جایگزین میبرد.
این جملهها آشنا نیست؟
از جملهی این راهکارهای نادرست میتوان به غر زدن، مقایسه کردن و برچسب زدن اشاره کرد؛ جملاتی مانند: «تو خسیسی»، «خانوادهات فلاناند»، «همهتان همینطورید»، «مردان سر و تهشان یک کرباس است» و سخنانی از این دست. مستولی ادامه میدهد: «این موارد نهتنها همسرتان را همراه نمیکند، بلکه اتفاقاً باعث میشود فاصله و سردی میان شما بیشتر شود و همسرتان به این باور برسد که «راست میگوید؛ من همینم که هستم» و همیشه به همین شکل رفتار کند.
پس راهکار درست چیست؟!
این مدرس مهارتهای همسرداری با چند گام طلایی و ساده، بحث را ادامه میدهد:
قدم اول: شناخت نیازهای اساسی مردان
«در قدم اول لازم است شما را با یکی از نیازهای اساسی مردان آشنا کنم. آقایان سه دسته نیاز اصلی دارند: نیازهای عاطفی، نیازهای جسمی و نیازهای جنسی. این سه، نیازهای اصلی و اساسی هر مرد در زندگی مشترک است. نیاز به تأمینکنندگی، زیرمجموعهی نیازهای عاطفی قرار میگیرد.
این نیاز چیست؟ نیازی است که حس اقتدار و قدرتطلبی را در مردان تقویت میکند. پس اگر من بهعنوان یک زن بدانم چگونه این نیاز را در وجود همسرم فعال کنم، نخستین نتیجهی آن ورود به یک رابطهی برد ـ برد خواهد بود. رابطهی برد ـ برد یعنی رابطهای که در آن هم حال من خوب است، هم نیازها و خواستههای من برآورده شده و هم طرف مقابل، یکی از نیازهای اساسی و بنیادین خود را برآورده دیده؛ یعنی هر دو حالمان خوب است.»
این تکنیک ناجی شماست!
«کاری که باید بکنید این است که با کلامتان این پیام را به همسرتان برسانید که «تو تنها قهرمان زندگی منی و تو کسی هستی که میتواند تمام خواستههای من را تأمین کند.» اگر این کار را انجام دهید، او به قهرمانی در زندگی شما تبدیل میشود که هر کاری میکند تا تمام نیازهای شما برآورده شود.
شاید بپرسید: «دقیقاً چه باید بکنم؟ چه رفتاری و چه کلامی باید داشته باشم تا به این نقطه برسم؟»
پاسخ این است: از تکنیک «اعلام نیاز بهصورت غیرمستقیم» استفاده کنید. این تکنیک میگوید بهجای اینکه مستقیم به همسرتان بگویید «من فلان چیز را میخواهم» یا «فلان چیز را نیاز دارم؛ برو برایم بخر»، بهصورت غیرمستقیم به او بگویید: «من به فلان چیز نیاز دارم، به این دلایل، و اگر این نیاز تأمین شود، چهقدر حال من خوب میشود.»
یک مثال جذاب و کاربردی
«بگذارید برای درک بهتر، مثالی عملی بزنم. تصور کنید میخواهید یک آبمیوهگیری بخرید. بهجای اینکه بگویید «برایم آبمیوهگیری بخر»، بگویید مثلاً:
«دیروز رفته بودم بیرون و در فلان فروشگاه، فلان برند آبمیوهگیری را دیدم. نمیدانی چهقدر این وسیله کارراهانداز است و کیفیتش بالاست. تازه با خودم فکر میکردم اگر ما این را داشتیم، چهقدر در هزینههایمان صرفهجویی میشد. یادت هست همین هفتهی قبل رفته بودیم شیرموز بخوریم؟ چهقدر شد؟ فکر کنم چهار شیرموز حدود یک تومان شد، درست است؟ داشتم با خودم فکر میکردم اگر هر بار برای شیرموز بالای یک تومان بدهیم، با یک تومان میتوانیم مواد آن را بخریم و چهار بار در خانه خودمان درست کنیم. حیف شد! چهقدر دوست داشتم این را داشته باشم؛ هم لذتش را میبردیم و عصرانههای متنوع کنار هم درست میکردیم و میخوردیم، هم در هزینههایمان صرفهجویی میشد و هم من چهقدر خوشحال میشدم. چهقدر دوست داشتم این را داشته باشم.»
قهرمان بودن و هنر مردانه
متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟ شما با این نوع کلام، این پیام را به همسرتان دادید که: «من چیزی را میخواهم که خیلی مرا خوشحال میکند، خیلی هم به دردمان میخورد و در هزینههایمان صرفهجویی میکند؛ اما نمیتوانم آن را داشته باشم. کاش یکی بود این را فراهم میکرد؛ کاش میشد به نوعی این به دست من برسد.»
بیدار شدن حس قهرمانی در همسر
با این نوع ادبیات، حس قهرمان بودن را در وجود همسرتان بیدار میکنید و وقتی این حس بیدار شود، مرد شما بهسبب نیازهای اساسی و فطریاش از جمله نیاز به تأمینکنندگی و اقتدار ـمیخواهد قهرمان زندگی شما باشد و تأمینکنندهی شما شود؛ و در واقع با تأمین خواسته و نیاز شما، به نیاز درونی خودش پاسخ میدهد.
این مرحله را فراموش نکنید!
مرحلهی دوم: تشکر، قدردانی و تشویق
پس از این مرحله باید کارهای دیگری نیز انجام دهید؛ یعنی وقتی نیاز خود را به این شکل منتقل کردید و او ترغیب شد تا آن را برای شما تأمین کند و احساس کند توانسته اثرگذار باشد، برای خانوادهاش مفید باشد، خانهاش را خوشحال کند و خانوادهاش را به آرزویش برساند در مرحلهی بعد، شما باید با تشکر، قدردانی و تشویق کنید که اینها نیز زیرمجموعهی نیازهای عاطفی هستند و این مسیر را تقویت کنید تا در مراحل بعدی نیز با شما همراهتر باشد.
وزن کلمات را نادیده نگیرید
فراموش نکنید زنانی که مدام به همسرشان این پیام را میدهند که «تو خسیسی»، «تو نمیتوانی نیازهای من را تأمین کنی»، «تو فلانطور هستی» و دائماً او را مقایسه و سرزنش میکنند، ناخودآگاه همسرشان را در شرایطی قرار میدهند که با خود میگوید: «حتماً من همینم» و همینگونه رفتارش ادامه پیدا میکند.
بدانید که کلمات انرژی دارند؛ هم انرژی مثبت و هم انرژی منفی. آنچه باید یاد بگیریم این است که ماهرانه از این کلمات استفاده کنیم تا بتوانیم کیفیت زندگی و رابطهمان را، انشاءالله به لطف خداوند، روز به روز بالاتر ببریم و احساس خوب و آرامش را در زندگیمان جاری کنیم.
منبع: فارس