آسمان مازندران امروز پنجشنبه نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: روز‌های جمعه و شنبه آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، با توجه به جریانات شمالی، افزایش ابر به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات، بارش‌های پراکنده و احتمال رعد و برق وجود دارد.

حمیدی گفت: روز‌های یکشنبه و دوشنبه آسمان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و به‌تدریج افزایش دما را خواهیم داشت؛ البته در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در شهر‌های غربی استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.

او افزود: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه نیز افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز موج متوسط دارد و شرایط برای فعالیت‌هایی مانند صیادی مناسب است، اما برای شنا و گردشگری دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
تداوم بارش‌ها تا فردا در مازندران
بارندگی و کاهش دما مهمان مازندران در دو روز آینده
ادامه ناپایداری جوی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خسارت طوفان و بارندگی در مازندران به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید
پایان هفته‌ای نیمه‌ابری در مازندران؛ بارش‌های پراکنده در غرب و ارتفاعات
استمرار محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه در جاده‌های شمال
جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در دهستان پنجهزاره
آخرین اخبار
جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در دهستان پنجهزاره
خسارت طوفان و بارندگی در مازندران به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید
استمرار محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه در جاده‌های شمال
پایان هفته‌ای نیمه‌ابری در مازندران؛ بارش‌های پراکنده در غرب و ارتفاعات
استاندار مازندران: خسارت سیل در ساری ۳.۵ همت برآورد می‌شود
خسارت به بیش از ۱۳۰ منزل و واحد تولیدی بابل در پی بارش اخیر + فیلم
ساماندهی ۱۴۴ مدرسه شهرستان بابلسر برای سال تحصیلی جدید
پیش‌بینی برداشت ۶۰ هزار تن نارنگی پیش‌رس در قائم‌شهر
خسارت سیل و طوفان به ۷۷۲ واحد مسکونی در مازندران