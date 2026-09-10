کشت دوم انواع محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و حبوبات در اراضی گیلان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - از اواخر مرداد و اوایل شهریور مثل همیشه شاهد بارش های زیبا باران در استان هستیم که زمینه را برای کشت دوم در شالیزارها و باغات گیلان را فراهم کرد و کشاورزان فعال استان از این ظرفیت و شرایط جوی بهره‌مند می‌شوند.

در شرایط فعلی کشور توسعه و حمایت از کشت دوم ، تولیدات در انواع محصولات کشاورزی را افزایش داده و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را در استان فراهم کرده است.

نباتات علوفه‌ای شامل شبدر برسیم، تریتکاله و جو، غلات اعم از گندم، جو، تریتیکاله، حبوبات شامل پاچ باقلا و باقلا برکت، سبزیجات برگی و غده‌ای از جمله ترب، اسفناج، چغندر برگی، سیر برگی،تربچه، نخود فرنگی، کاهو،هویج، شاهی، گشنیز، کلزا و راتون از محصولات کشت دوم است.

بر اساس تقویم کشاورزی استان گیلان زمان مناسب کشت حبوبات پاییزه از اواخر مرداد تا دهه آخر شهریور است.

کشت دوم بعد از برداشت برنج آغاز می‌شود، برداشت محصولات کشاورزی در این کشت به نوع محصول بستگی دارد، به عنوان مثال پاج باقلا در پاییز (آبان ماه) برداشت می‌شود، برداشت علوفه تا سه ماه بعد از کاشت است و باقلای مازندرانی و نخودفرنگی نیز بعد از ۶ ماه در فروردین ماه برداشت می شود.

همچنین شبدر بلافاصله بعد از برداشت برنج در شهریور و مهر ، سبزیجات برگی و غده ای از نیمه دوم شهریور تا نیمه آبان،و راتون بعد از برداشت برنج است.

محصولات کشت دوم به جز در مواقع اضطراری نیاز به آبیاری ندارند.

همچنین این کشت موجب کاهش برخی از آفات و علف‌های هرز کشت اصلی (برنج) می‌شود و توسعه آن بعد از برداشت برنج، یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان ضمن حفظ پایداری تولید برنج است و با کاشت انواع محصولات کشاورزی در اراضی شالیزاری می توان آن را محقق نمود.