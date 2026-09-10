جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین–کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور امروز - پنجشنبه ۱۹ شهریور - اظهار کرد: در مقابل، تردد در محور‌های هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است. همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، جریان ترافیک روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی کشور تصریح کرد: در حال حاضر محور‌های شمالی با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند و ضروری است رانندگان با توجه به کاهش دید افقی و لغزندگی احتمالی سطح راه، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را رعایت کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج خبر داد و گفت: این وضعیت در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک گزارش شده است.

وی ادامه داد: بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی نیز در برخی از محور‌های مواصلاتی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان مشاهده می‌شود و رانندگان عبوری از این مسیر‌ها باید ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آمادگی لازم برای تغییرات شرایط جوی و کاهش دید را داشته باشند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مورد نظر خود مطلع شوند.

برچسب ها: پلیس راه راهور ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
آغاز طرح برخورد پلیس راهور با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های خودرو در سه خیابان اصلی تهران + فیلم
جانشین فراجا: پلیس در خدمت به شهروندان با هر مذهب و تابعیت، تفاوتی قائل نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص چگونگی پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج تمتع ۱۴۰۶
ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه قزوین–کرج/ بارش پراکنده در محور‌های شمالی
پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی
رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا
پایان شرارت اوباش قمه‌کش در افسریه؛ عامل اخاذی و آزار بانوان دستگیر شد
پزشک قلابی در اقدسیه به دام افتاد؛ جراحی بینی غیرمجاز، بیمار را راهی چند عمل کرد
آخرین اخبار
پزشک قلابی در اقدسیه به دام افتاد؛ جراحی بینی غیرمجاز، بیمار را راهی چند عمل کرد
پایان شرارت اوباش قمه‌کش در افسریه؛ عامل اخاذی و آزار بانوان دستگیر شد
توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا
رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی
ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه قزوین–کرج/ بارش پراکنده در محور‌های شمالی
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص چگونگی پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج تمتع ۱۴۰۶
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن تهران رضایت‌بخش نیست
میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها، رشد تعاونی‌هاست
شهرداران مناطق تهران تغییر نمی‌کنند
آمادگی پایتخت برای بازگشایی مدارس/ دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع انشعابات مدارس را ندارند
افزایش دامنه خدمات هلال‌احمر در پی بارش استان‌های شمالی/ ۹۸۹ نفر امدادرسانی شدند
برگزاری دومین مرحله کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان لامرد
هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران
هر دو مسیر تونل نیایش و مسیر غرب به شرق پل صدر امشب مسدود است
دستگیری عاملان شرارت در محدوده فرشته؛ هشدار پلیس درباره ایجاد مزاحمت در خیابان‌ها
بارش پراکنده در محور‌های شمالی/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۹ محور مواصلاتی