محدویت‌های ترافیکی پایان هفته تا روز شنبه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی که از روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در جاده‌های مازندران آغاز شده بود تا روز شنبه ۲۱ شهریور ادامه دارد.

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۱ شهریور از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده تونل کندوان برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۴) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های جمعه و شنبه به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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