رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از برآورد ۴۵۰۰ میلیارد تومانی خسارت طوفان و بارندگی در مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تاکنون حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از طوفان و بارندگی در مازندران برآورد شده و با ادامه ارزیابیها، احتمال افزایش این رقم تا حدود هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد.
او در جریان بازدید از مناطق آسیبدیده بابلسر و بهنمیر افزود: بابلسر از شهرستانهایی است که خسارت قابل توجهی داشته و برآورد خسارت این شهرستان حدود هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ساجدینیا با قدردانی از اقدامات و پیشبینیهای مسئولان شهرستان پیش از وقوع حادثه، گفت: ایران از کشورهای حادثهخیز دنیاست و با انواع مخاطرات طبیعی مواجه است، بنابراین باید در حوزه پیشگیری اقدامات جدیتری دنبال شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اقدامات خوبی در حوزه پیشگیری آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال و سال آینده، وضعیت مطلوبتری در زمینه پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی ایجاد شود.
ساجدینیا درباره جبران خسارتهای واردشده به مردم گفت: موضوع را بررسی میکنیم تا هر میزان از خسارت که امکان داشته باشد، برای تصویب در هیئت وزیران مطرح شود و بتوانیم به مردم کمک کنیم.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران