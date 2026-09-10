ثبت بیش از ۸۰ هزار سند و تصویر شهدای استان برای روایت حماسه ۲۷۵۰ شهید

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانزمین دارد و همواره دژ مستحکم دفاع از کیان کشور بوده است.
وی افزود: جوانان غیور این دیار صلابت خود را از کوههای سر به فلک کشیده زاگرس وام گرفتهاند و حماسههای بینظیری را در دوران دفاع مقدس رقم زدهاند.
مردانی ادامه داد: تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه رزمندگان خطشکن استان در عملیات والفجر ۸ امواج اروندرود را شکافتند، در معبرهای هورالعظیم و عملیات بدر ایستادگی کردند و در آتش و خون کربلای ۵ در شلمچه سینه سپر کردند تا حتی یک وجب از این خاک به دست بیگانه نیفتد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در آن سنگرها، بختیاریهای غیور، قشقاییهای دلاور و فارسزبانان استان دوشادوش یکدیگر جنگیدند و تابلویی بیبدیل از انسجام ملی را به تصویر کشیدند.
وی با اشاره به عنوان دومین کنگره ملی شهدای استان افزود: بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ شهید، سرداران و امیران نامآور و هزاران جانباز و آزاده، سند افتخار چهارمحال و بختیاری هستند.
مردانی بیان کرد: یکی از وظایف امروز ما، حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای جدید است و در همین مسیر، بیش از ۸۰ هزار سند و تصویر شامل زندگینامه، وصیتنامه، مدارک آموزشی، احکام مأموریت، شناسنامه، دستنوشتهها و خاطرات شهدا جمعآوری و در سامانه گنجینه شهدا بارگذاری شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان گفت: این کنگره از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میشود و برنامههای آن طی ۱۰ شب، با حضور مردم، خانوادههای معظم شهدا، اقشار مختلف، شهرستانها و دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
وی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی رشادتهای شهدای استان، تکریم خانوادههای معظم شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.
مردانی ادامه داد: شهدا متعلق به یک مقطع خاص از تاریخ نیستند، بلکه الگوهایی ماندگار برای عزت، ایثار، آزادگی، مسئولیتپذیری و دفاع از میهن هستند و باید این الگوها را با زبان امروز به نسل جوان معرفی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان با تنها یک درصد از مساحت ایران اسلامی، قریب به ۱۰ درصد از منابع آبی کشور را در سینه خود جای داده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از قلههای برفگیر زردکوه و سبزکوه که سرچشمه رودخانههای بزرگی همچون دز، کارون و زایندهرود هستند تا تالابهای بینالمللی چغاخور و گندمان، آبشارهای آتشگاه و شیخعلیخان، غار یخی چما، جنگلهای انبوه بلوط، منطقه حفاظتشده و پارک ملی تنگه صیاد، همه بخشی از ثروتهای ملی و تکرارنشدنی این سرزمین هستند.
وی افزود: ظرفیتهای گردشگری و طبیعی استان در کنار پیست اسکی کوهرنگ و زیستبوم اصیل عشایری، جلوهای کمنظیر از پیوند انسان و طبیعت را به نمایش گذاشته است.
مردانی با بیان اینکه سلحشوری مردم استان به میدانهای نبرد محدود نشد، تصریح کرد: امروز جوانان ما با همان روحیه جهادی شهدا در جبهه اقتصاد و تولید خطشکن و حماسهآفرین هستند.
وی ادامه داد: وجود صنایعی همچون پتروشیمی لردگان، فولاد سفیددشت، کارخانه ورق خودرو چهارمحال، توانآوران آسیا و ظریف مصور، چهارمحال و بختیاری را به قطبی نوظهور و راهبردی در صنعت تبدیل کرده و نماد بارز «ما میتوانیم» در اوج تحریمهاست.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مایه مباهات است که بزرگترین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی کشور در این استان فعالیت میکند و با تولید ملی، به حفظ حریم عفاف و تحقق یکی از وصیتهای مورد تأکید شهدای عزیز کمک میکند.
مردانی افزود: دستان زحمتکش مردم استان همچنین با تولید محصولات کشاورزی، از جمله ماهیان سردابی و بادام صادراتی، در تأمین امنیت غذایی کشور نقشآفرینی میکنند.
وی بیان کرد: اگر دیروز سنگر جوانان ما در اروند و مجنون و شلمچه بود، امروز جبهه نبرد آنان در خطوط تولید و پهنه مزارع است تا پرچم استقلال ایران اسلامی همیشه برافراشته بماند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامههای دومین کنگره ملی شهدای استان گفت: این رویداد با محوریت مردم و اقشار مختلف برگزار میشود و قرار است در هر یک از ۱۰ شب، بخشی از حماسه شهدا و ظرفیتهای اجتماعی استان روایت شود.
وی افزود: در شب نخست، شهرستانهای شهرکرد و فرخشهر، در شب دوم شهرستان سامان، در شب سوم شهرستان بن، در شب چهارم شهرستان فارسان، در شب پنجم شهرستان کیار، در شب ششم شهرستان کوهرنگ، در شب هفتم شهرستان اردل، در شب هشتم شهرستان بروجن و در شب نهم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد در برنامههای کنگره نقش خواهند داشت و شب دهم نیز با حضور عموم مردم برگزار میشود.
مردانی ادامه داد: در این برنامهها اقشار مختلف از جمله کارمندان، کارگران، اصناف، مهندسان، جامعه ورزش، طلاب، حقوقدانان، جامعه زنان، پزشکان، مداحان، هنرمندان، اصحاب رسانه، دانشآموزان، فرهنگیان و عشایر حضور خواهند داشت.
وی گفت: برنامههای اصلی کنگره در سالن ورزشی شهدای دانشآموز شهرکرد برگزار میشود و نمایش میدانی مهتاب و من و مین نیز هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا اجرا خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سه شب پایانی کنگره نیز به اجلاسیههای ویژه اختصاص دارد اجلاسیه شهدای هنرمند کشور در ۲۸ شهریور، اجلاسیه شهدای دانشآموز و فرهنگیان استان در ۲۹ شهریور و اجلاسیه نهایی ۲۷۵۰ شهید استان در ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همزمان با برنامههای کنگره، نمایشگاهی از دستاوردها و نقش مردم استان در حوزههای مختلف نیز برپا میشود.
مردانی با تأکید بر نقش نسل جوان در برگزاری کنگره اظهار کرد: استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان، میدان دادن به استعدادهای آنان و بهرهگیری از توانمندیهای بومی و مردمی استان از رویکردهای مهم این رویداد است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کنگره شهدا نباید به چند روز برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید زمینهای برای جریانسازی فرهنگی، تقویت روحیه ایثار و برادری، معرفی سبک زندگی شهدا، تولید آثار فاخر و ماندگار و حل مسائل جامعه باشد.
وی با اشاره به ساختار اجرایی کنگره افزود: برنامهریزی این کنگره از سال ۱۴۰۳ با ۳۲ کمیته آغاز شد و در سال ۱۴۰۵ با هدفمند شدن برنامهها، ساختار اجرایی به ۲۲ کمیته تغییر یافت.
مردانی بیان کرد: تاکنون ۱۶ جلسه استانی ستاد کنگره، ۶ جلسه شورای عالی سیاستگذاری، ۸ جلسه دبیران کمیتههای ستاد و ۷۳ جلسه کمیتههای ستاد برگزار شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۴۵ جلسه ستادهای شهرستانی، ۳۰ جلسه با هنرمندان، کنشگران رسانه، فعالان تولیدات هنری و شاعران آیینی و ۱۹ جلسه برای تدوین برنامههای کنگره برگزار شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سه جلسه نیز برای دفاع از برنامههای ستاد کنگره در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان بسیج و ۱۲ جلسه با مدیران کشوری برای پیگیری و دفاع از برنامههای کنگره برگزار شده است.
وی افزود: برای بخشهای مختلف کنگره ۹۰ حکم مسئولیت صادر شده و روند فعالیت دبیرخانه نیز بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته است.
مردانی با اشاره به انتخاب چهارمحال و بختیاری بهعنوان نخستین استان از میان هفت استانی که در سال ۱۴۰۵ میزبان کنگره شهدای استانی هستند، اظهار کرد: این استان به نوعی آغازگر کنگرههای شهدای استانی کشور در سال ۱۴۰۵ است.
وی درباره آمار شهدای استان نیز گفت: در نخستین کنگره، آمار شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی ۲ هزار و ۴۳۳ شهید ثبت شده بود و پس از آن، شهدای مربوط به عرصهها و رویدادهای مختلف نیز به این آمار افزوده شدند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس آمار ارائهشده برای این کنگره، عنوان ۲ هزار و ۷۵۰ شهید برای دومین کنگره ملی شهدای استان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در میان خانوادههای معظم شهدا، ۱۰۶ خانواده دارای دو شهید و بیشتر، ۳۲ خانواده دارای تکپسر شهید، یک خانواده دارای تنها فرزند شهید، ۱۲ خانواده دارای سه شهید و یک خانواده دارای چهار شهید هستند.
مردانی گفت: در میان شهدای استان نیز ۴۷ فرمانده شهید و ۱۱ امیر و فرمانده سرافراز ثبت شدهاند.
وی با اشاره به برگزاری یادوارههای مختلف شهدا در استان افزود: یادوارههای شهدا در شهرستانها، محلات، منازل، پایگاهها و حوزهها برگزار شده و برنامههایی همچون یادوارههای خانگی، آبروی محله و آبروی بازار نیز در استان دنبال شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به برنامههای تکریم خانوادههای شهدا اشاره کرد و گفت: در قالب برنامههایی همچون رزمایش رهروان شهدا، تکریم و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و فراهم کردن زمینه حضور معنوی آنان در برنامههای کنگره دنبال میشود.
وی افزود: اجلاسیه شهدای طلاب و روحانیت برگزار شده و اجلاسیه شهدای رسانه و شهدای ورزشکار نیز در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان برگزار میشود.
مردانی تأکید کرد: ما امروز در محضر شهدای عزیز و خانوادههای معظم و صبور آنان پیمان میبندیم که خدمت به مردم شریف و ولایتمدار استان را ادامه سنگر جهاد فیسبیلالله بدانیم و برای عمران و آبادانی، توسعه استان، رونق تولید و پاسداری از عزت این خاک تا آخرین نفس مجاهدت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بهعنوان خادم و خدمتگزار شهدا، از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مردم شریف استان و همه دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری قدردانی میکنم.
گفتنی است؛ از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان برگزار خواهد شد.