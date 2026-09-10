باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین ضمن اعلام برگزاری این اجلاس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۴ و ۲۵ شهریورماه) گفت: این رویداد ملی با حضور دکتر قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای و مدیرانکل امور روستایی سراسر کشور، در شهر قزوین برگزار میشود تا با همفکری و همافزایی، افقهای روشنتری برای مدیریت دهیاریها ترسیم شود.
وی با تبیین چهار محور کلیدی این نشست تخصصی افزود: دستور کار ما در این اجلاس بر چهار محور استوار است که به طور مستقیم بر معیشت و توسعه روستایی تأثیر میگذارد، نخست، بازبینی و تجمیع پیشنهادهای اصلاحی در دستورالعمل بودجه دهیاریها برای سال ۱۴۰۶ است، ما به دنبال فرآیندی هستیم که بودجهریزی را عملیاتی و کارآمدتر کند و دوم، تبیین راهکارهای مشارکت دهیاریها در اجرای طرحهای عمرانی مشترک با سایر دستگاههای اجرایی، به گونهای که اعتبارات دهیاریها به بهترین نحو در پروژههای اولویتدار صرف شود.
ربیعی افزود: سومین محور، رسیدگی به چالشهای آزمون استخدامی کارکنان دهیاریهاست که با حضور مسئولان مستقیم این بخش، به طور جدی پیگیری خواهد شد تا خلاءهای موجود در تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد رفع شود و چهارمین محور نیز به ضرورت اجرای قانون ثبت رسمی اسناد و املاک در مناطق روستایی اختصاص دارد که با حضور نمایندگان حقوقی مربوطه بررسی میشود.
این مسئول با اشاره به ضرورت ارتقای بهرهوری در مدیریت امور روستایی اضافه کرد: هدف نهایی ما در این اجلاس این است که دستورالعملهای سال آینده، نه تنها یک سند اجرایی، بلکه برنامهای جامع و یکپارچه باشد که موانع موجود بر سر راه توسعه زیرساختهای روستایی را از میان بردارد.
وی در پاسخ به اهمیت این میزبانی برای استان بیان کرد: قزوین در این نشست فرصت دارد تا ظرفیتهای بالقوه خود را به سیاستگذاران ملی معرفی کند، با توجه به اهمیت ثبت جهانی قلاع الموت و ظرفیت بینظیر این منطقه در حوزه گردشگری، تلاش خواهیم کرد توجه معاونت امور دهیاریها را به توسعه زیرساختهای این پهنه جلب کنیم، همچنین در حوزه انرژیهای پاک، بهویژه احداث نیروگاههای خورشیدی، قزوین ظرفیتهای ممتازی دارد که میتوان با جذب اعتبارات ملی، این طرحهای درآمدزا را در روستاها گسترش داد.
ربیعی در خصوص معضل کمبود نیروی انسانی در دهیاریهای استان گفت: این موضوع یکی از دغدغههای اصلی ماست که به طور ویژه در اجلاس مطرح میشود، امیدواریم با نتایج حاصل از مذاکرات مربوط به آزمون استخدامی، شاهد جذب نیروهای زبده و تخصصی در دهیاریهای استان باشیم تا کیفیت ارایه خدمات به روستاییان شریف قزوین ارتقا یابد.
این مسئول با اشاره به برنامههای جانبی اجلاس بیان کرد: با توجه به فشردگی برنامه نشست، بخشی از زمان اجلاس به بازدید از ظرفیتهای صنعتی استان، از جمله توانمندیهای تولید ماشینآلات عمرانی و همچنین معرفی بناهای تاریخی شهر قزوین اختصاص داده شده است تا مدیرانکل حاضر در اجلاس، شناخت عمیقتری از پتانسیلهای قزوین به دست آورند، این میزبانی، فرصتی برای همدلی ملی و تقویت نگاه ساختاریافته به توسعه روستاهاست که امیدواریم خروجیهای آن، در آیندهای نزدیک کام روستاییان را شیرین کند.
منبع: استانداری قزوین