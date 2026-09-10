باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی درباره ارزیابی اش از وضعیت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: تارتار هر بازی دارد ترکیب بهتری در زمین مسابقه می‌گذارد و شکل بازی پرسپولیس هم هجومی هست و مردم این نوع فوتبال را دوست دارند. البته حیف است که موقعیت‌های زیادی را از دست می‌دهند.

او افزود: به نظرم پرسپولیسی‌ها باید روی این مسئله کار کنند که اگر ۱۰ موقعیت گیرشان آمد ۴ موقعیت را تبدیل به گل کنند تا مردم بیشتر خوشحال شوند وگرنه از لحاظ فوتبالی تارتار در پرسپولیس خوب کار کرده و بازیکنان خوبی هم در اختیار دارد.

اورونوف برای خودش فوتبال بازی می‌کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف راچطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: اورونوف برای خودش فوتبال بازی می‌کند و اصلا بازی‌هایی که برای تیم ملی ازبکستان بازی کرده است با بازی اش در پرسپولیس زمین تا آسمان فرق می‌کند. اورونوف باید بداند که تنهایی نباید فوتبال بازی کند و همیشه دارد دریبل می‌زند. به نظرم تارتار کار خوبی می‌کند که از او در ترکیب اصلی استفاده نمی‌کند و هر موقع که سرحال است، او را در زمین مسابقه می‌گذارد. من فکر می‌کنم اورونوف در بازی با ذوب آهن بیشترین توپ را لو داده است. این بازیکن فقط یک موقعیت خوب گلزنی داشته است که آن هم به کنار تور دروازه ذوب آهن زده است. به نظرم مردم باید یک مقدار فنی به فوتبال نگاه کنند نه اینکه رفتار احساسی داشته باشند.

بازیکنان پرمدعا مثل اورونوف باید روی نیمکت باشند

شاه محمدی گفت: وقتی امیر حسین محمودی به زمین مسابقه آمد، شکل بازی اش به صورتی بود که همه دوست داشتند بازی کند. به نظرم تارتار باید اجازه بدهد، این بازیکنان جوان بیشتر بازی کنند و بازیکنانی که زیاد ادعا دارند روی نیمکت بنشینند تا یک مقدار ادعایشان کم شود. اورونوف ۲، ۳ سال پیش خوب بوده است، اما الان خوب فوتبال بازی نمی‌کند.

احتمال دارد اورونوف از لحاظ روحی و روانی بهم ریخته باشد

او درباره اینکه به نظر می‌رسد روحیه اورونوف با نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها ضعیف شده است، گفت: بله، احتمال دارد اورونوف از لحاظ روحی و روانی بهم ریخته باشد. البته یک فوتبالیست حرفه‌ای که نباید این طوری باشد و باید با جان و دل برای تیمش بازی کند. هواداران پرسپولیس اورونوف را دوست دارند، چون روز‌های خوبش را دیده‌اند، اما در چند بازی که به عنوان تعویضی به بازی آمد و در بازی با ذوب آهن هم که از اول در ترکیب تیم پرسپولیس بود، عملکرد خوبی نداشت.

شهرآبادی هنوز جا دارد تا در پرسپولیس جا بیفتد

شاه محمدی درباره اینکه تعویض‌های تارتار را در بازی با ذوب آهن چطور دیده است، گفت: بله، تعویض‌های صورت گرفته به غیر از بازی با تراکتور خوب بودند. شهرآبادی باید طوری بازی کند که همه بفهمند بهتر از بقیه بازیکنان است. شهرآبادی بازیکن جوانی است و خوب هم گل می‌زند، اما دیدیم که علیپور بیشتر از این بازیکن در زمین مسابقه دوندگی داشت. شهرآبادی هنوز جا دارد تا در پرسپولیس جا بیفتد، اما امیر حسین محمودی بهتر از این بازیکن دارد بازی می‌کند.

تارتار سیستم دهه ۶۰ و ۷۰ را در پرسپولیس اجرا می کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی سرخپوشان برابر تیم خیبر خرم آباد را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: خیبرخرم آباد تیم خوبی هست، اما پرسپولیس از این تیم بهتر است و انگیزه بیشتری برای بردن این بازی دارد. به نظرم تارتار دارد همان سیستم دهه ۶۰ و ۷۰ را در پرسپولیس اجرا می‌کند که ما در آن دوران سعی می‌کردیم در ۲۰ دقیقه اول گل بزنیم و حمله زیاد می‌کردیم تا به گل برسیم و الان هم بازیکنان پرسپولیس به دنبال گلزنی در دقایق ابتدایی بازی هستند. تیمی که حمله می‌کند این خطر هم برایش وجود دارد که ضدحمله بخورد، اما اگر همین تیم بتواند ۲، ۳ گل بزند دیگر خطری تهدیدش نمی‌کند. فکر می‌کنم تارتار با این روش بتواند خیبر را شکست بدهد.

پرسینگ زیاد باعث تحلیل رفتن بدن پرسپولیسی ها می شود

شاه محمدی خاطر نشان کرد: پرسپولیسی‌ها در بازپس گیری توپ خیلی خوب عمل می‌کنند و فشاری که می‌آوردند باعث می‌شود که حریفانشان توپ‌ها را لو بدهند. من فکر می‌کنم بازیکنان پرسپولیس بیش از حد حریف خود را پرس می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که بازیکنان در نیمه دوم خسته شوند و بدنشان تحلیل برود. البته تارتار باید روشی را انتخاب کند که بازیکنانش توان خود را تا آخر بازی داشته باشند و خسته نشوند.

من مطمئنم عالیشاه توهینی به خداداد عزیزی نکرده است

او درباره اینکه فحاشی خداداد عزیزی در بازی تراکتور و گل گهر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: خداداد عزیزی عوض شده است و شاید او در شرایط تراکتور قرار گرفته که این رفتار‌ها را نشان می‌دهد. خداداد می‌گوید که عالیشاه به من فحش داده است، اما من در این چند سال که عالیشاه در پرسپولیس بوده است ندیدم که به کسی توهینی کند و پسر مودبی است. شاید چیزی گفته که عزیزی بهش بر خورده است، اما خداداد نباید این حرف‌های زشت را به زبان می‌آورد بدهد، چون الگوی بازیکنان جوان است.

محرومیت شدیدتری باید برای خداداد عزیزی در نظر می گرفتند

شاه محمدی درباره اینکه محرومیت ۴ ماه خداداد عزیزی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم اگر می‌خواستند محروم کنند باید محرومیت شدیدتری را در نظر می‌گرفتند. مطمئن باشید ۲ ماه دیگر محرومیت عزیزی را می‌بخشند. مسئولان فوتبال ما فقط به دنبال درآمد زایی برای خودشان هستند و جریمه‌های سنگین می‌کنند. به نظرم وقتی بازیکنی را محروم می‌کنند نباید جریمه اش کنند که از فوتبال دلزده شود.