باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - هشتمین کنگره کانون تربیت اسلامی صبح امروز برگزار شد.

در این آئین غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: جنگ اخیر آمریکا با ایران با هدف از بین بردن آن انقلابی که ملت ایران با همت و تلاش خود به پیروزی رسانده‌اند، طراحی شده است. استکبار جهانی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی در برابر ما ایستاده تا تلاش‌های نزدیک به ۵۰ ساله‌ی این ملت در برابر انواع توطئه‌ها و تهدیدها را بی‌اثر کند.

وی افزود: کسانی که دل در گرو انقلاب دارند و استقلال، آزادی و سربلندی مسلمانان و مردم ایران را خط قرمز خود می‌دانند، باید بدانند که حفظ این دستاوردها در شرایط امروز، وظیفه‌ای حیاتی است.

حداد عادل همچنین با اشاره به تحلیل‌های مختلف صورت گرفته در رسانه‌ها و تجمعات، تصریح کرد: اگر بخواهم در یک کلام جمع‌بندی کنم، هدف این اقدامات، سلب مالکیت انقلاب از ملت است؛ نیروهای انقلابی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری با وظیفه‌ای سنگین روبرو هستند.

وی با یادکرد از شخصیت‌های مقتدر و متدین، ضمن ابراز ارادت به رهبری و یادکرد از امام عظیم‌الشأن، بر ضرورت حفظ عزت و سربلندی اسلام و مردم ایران تاکید کرد و خواستار ایستادگی در مسیر راهی شد که رهبری و امام قدسی باز کرده‌اند.

حداد عادل با اشاره به فشار‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشور‌های غربی علیه ایران، بر اهمیت حفظ دستاورد‌های انقلاب تاکید کرد و گفت: پیروزی انقلاب برای ما بسیار مهم است، اما برای اینکه این مسیر به مقصد برسد، باید حرکت عاقلانه، صحیح و مستمر داشت. اگر در تربیت نیروی مناسب برای اداره کشور بر اساس جهان‌بینی اسلامی و قرآنی موفق نباشیم، در واقع از معنای اصلی انقلاب فاصله خواهیم گرفت.

وی در تحلیل مفهوم انقلاب افزود: انقلاب یعنی تغییر تفکر و جهان‌بینی حاکم. برای اینکه این تغییر در زیرساخت‌های جامعه و فرهنگ جامعه رخ دهد، تربیت نیروی شایسته که دارای اندیشه و توانمندی باشد، حیاتی است. بسیاری از طرح‌های خوب به دلیل سپرده شدن به افراد نامناسب، نتیجه نداده‌اند.

حداد عادل با اشاره به نقش کلیدی نظام آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: مدرسه تنها جایگاه تربیت چشم‌در‌چشم و پیگیر است. از مدرسه تا دانشگاه، وظیفه ما ایجاد استقلال و مسئولیت‌پذیری در نسل جوان است.

وی در ادامه، مدل خود را برای تربیت "نیروی تراز انقلاب" در قالب یک مثلث معرفی کرد و گفت: ما برای تربیت نسل آینده به سه رکن اصلی نیاز داریم: نخست "ایمان" که ریشه در تقوا، خداآگاهی و دلسوزی برای مردم دارد؛ دوم "علم" که نهایت توانایی و مهارت در انجام امور است؛ و سوم "مدیریت" که در کنار این دو قرار می‌گیرد.

حدادعادل درباره وضعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: احوال رهبر معظم انقلاب اسلامی خوب است و بر تمام امور مسلط و مشغول کار هستند.

بنابراین مدرسه باید دانش‌آموزانی تربیت کند که هم ایمان داشته باشند و هم دانش و مهارت لازم برای اداره کشور را به دست آورند.

حدادعادل ضلع سوم این مثلث را مدیریت عنوان کرد و گفت: باید اجازه بدهیم بچه‌ها وارد میدان شوند، خودشان تصمیم بگیرند و ما در کنار آنها نظارت، حمایت، هدایت و هماهنگی کنیم، اما فضای رشد مدیریتی آنها را فراهم کنیم.

وی افزود: اگر امروز دانش‌آموزی در مدرسه و در یک کار کوچک اشتباه کند، بهتر از این است که فردا در اداره کشور اشتباه کند. امروز در یک محیط کوچک و محدود و تحت نظارت اشتباه می‌کند و می‌توانیم کمک کنیم که فردا آن اشتباه را تکرار نکند. بنابراین نباید از اینکه بچه‌ها در مدرسه وارد کارهای اجرایی و مدیریتی می‌شوند و گاهی اشتباه می‌کنند، عصبانی شویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. در مدرسه و فعالیت‌های فوق‌برنامه باید زمینه‌ای فراهم کنیم که دانش‌آموزان تجربه مدیریت پیدا کنند. وقتی این بچه‌ها وارد دانشگاه شوند، از همان سال اول و دوم می‌توانند کار را به دست بگیرند و بعدتر در ادارات و مسئولیت‌های مختلف نیز موفق عمل کنند. این موضوع را نباید دست‌کم گرفت.

حال آموزش‌وپرورش، نبض فردای کشور است

حدادعادل با تأکید بر اهمیت وضعیت آموزش‌وپرورش گفت: اگر این سه ضلع، یعنی ایمان، دانش و مهارت و مدیریت، کنار هم قرار بگیرند، می‌توانیم بگوییم پیروزی انقلاب نتیجه داشته است؛ زیرا توانسته‌ایم انسان مناسب برای پیشبرد کشور تربیت کنیم.

وی افزود: آموزش‌وپرورش وظیفه بسیار مهمی دارد و باید از تمام توان خود برای تقویت آموزش‌وپرورش استفاده کنیم. همان‌طور که در این کنگره نیز گفته شد، حال آموزش‌وپرورش خوب نیست. من از ۴۰ سال پیش تعبیری را مطرح کرده‌ام که وضعیت فردای جامعه را باید از روی نبض امروز آموزش‌وپرورش سنجید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر دیدید آموزش‌وپرورش امروز حالش خوب نیست، بدانید فردای کشور نیز خوب نخواهد بود. هیچ شکی در این موضوع نیست، زیرا بچه‌هایی که امروز در آموزش‌وپرورش کشور تربیت می‌شوند، فردا کشور را اداره خواهند کرد. بیماری امروز آموزش‌وپرورش، بیماری فردای کشور است.

وی گفت: اگر در این مسیر موفق شویم، در حفظ انقلاب نیز موفق شده‌ایم و اگر موفق نشویم، معلوم نیست چه بر سر انقلاب خواهد آمد. این مسائل را باید صریح گفت.

کانون تربیت اسلامی باید به فکر نسل بعدی خود باشد

حدادعادل خطاب به اعضای کانون تربیت اسلامی بیان کرد: شما دوستان در کانون تربیت اسلامی بخشی از مجموعه آموزش‌وپرورش هستید و نیروهای دلسوز و باسابقه‌ای در انقلاب حضور داشته‌اید و در پیروزی و حفظ انقلاب سهم داشته‌اید. از راه‌های مختلف می‌توانید به آموزش‌وپرورش کمک کنید.

وی افزود: اداره آموزش‌وپرورش دشوار است. در همین تابستان اخیر، یکی از کارهای سنگینی که بر دوش وزارت آموزش‌وپرورش بود، برگزاری امتحانات در شرایط جنگی بود. برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم مقدمه برگزاری کنکور بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یک لحظه تصور کنید اگر آموزش‌وپرورش موفق نمی‌شد امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم را برگزار کند، وضعیت جمعیت داوطلبان سال آینده کنکور چه معنایی پیدا می‌کرد. دشمن تلاش زیادی داشت که از طریق فضای مجازی، دروغ و شایعه مانع برگزاری امتحانات شود. کار سنگین و دشواری بود و باید از شخص وزیر آموزش‌وپرورش تشکر کرد و در عین حال برای رفع نقص‌ها نیز کمک کرد.

وی خطاب به اعضای کانون تربیت اسلامی گفت: امیدوارم در کنگره بعدی، به جای اینکه من به اینجا بیایم و بگویم آموزش‌وپرورش مشکل دارد، درباره راه‌های درمان مشکلات آموزش‌وپرورش صحبت کنیم. چند مسئله را برای شما مطرح می‌کنم که باید درباره آنها فکر کنید.

کنکور، شیرازه آموزش را از هم گسیخته است

حدادعادل یکی از مسائل مهم آموزش‌وپرورش را موضوع کنکور دانست و گفت: مسئله کنکور موضوع بسیار مهمی است و شیرازه آموزش را از هم گسیخته است. کنکور بر همه چیز اثر منفی گذاشته و باعث شده مدرسه معنای خود را از دست بدهد. مدرسه، معلم، دانش‌آموز و امتحان باید دوباره معنای واقعی خود را پیدا کنند.

وی افزود: این مسئله باعث شد در سال ۱۳۹۷ نامه رهبر انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود. شورا حدود دو سال در کمیسیون‌های مختلف درباره این موضوع جلسه برگزار کرد و به این نتیجه رسید که معدل دانش‌آموز در مدرسه باید در نتیجه کنکور او اثر داشته باشد؛ به این معنا که اگر دانش‌آموز در مدرسه درس خوانده و معدل خوبی داشته باشد، مدرسه به او کمک کند و اگر درس نخوانده باشد، این موضوع به ضرر او تمام شود تا انگیزه‌ای برای جدی گرفتن درس مدرسه ایجاد شود و مدرسه دوباره معنای واقعی خود را پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع رأی دادیم، اما درسه چهار سال گذشته عوامل آشکار و پنهانی تلاش کرده‌اند مانع اجرای این مصوبه شوند. من با برخی نمایندگان مجلس که به دنبال عملی نشدن این مصوبه بودند، ساعت‌ها نشستم، بحث کردم و خواهش کردم، زیرا این موضوع بسیار مهم است.

عدالت آموزشی با آباد کردن چند شهر محقق نمی‌شود

حدادعادل در ادامه عدالت آموزشی را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم آموزش‌وپرورش دانست و گفت: ایران آباد نخواهد شد مگر اینکه همه جای ایران آباد شود. اگر یک نقطه را آباد کنیم و بقیه مناطق را فراموش کنیم، نتیجه آن ایجاد حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ خواهد بود.

وی افزود: باید نسبت به دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور نیز همان اندازه احساس مسئولیت داشته باشیم که نسبت به بچه‌ها و خانواده‌های خود داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه حضور خود در سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۱۵ سال پیش به بلوچستان رفتیم. آنجا وضعیت به گونه‌ای بود که برخی کودکان حتی از ابتدایی‌ترین آداب زندگی اطلاع نداشتند. این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری نیز مطرح کردم.

وی ادامه داد: مرحوم پرورش اهمیت زیادی برای آموزش‌وپرورش در بلوچستان قائل بود. در اواخر دوران مسئولیت خود نیز نسبت به این مسئله توجه ویژه داشت. در همان منطقه، نیرو‌های مؤمن، باسواد و مدیر از تهران و دیگر نقاط کشور رفتند و در آنجا خدمت کردند و امروز از همان بچه‌ها دانشجوی پزشکی تربیت شده‌اند و برخی از آنها در آینده به منطقه خود بازمی‌گردند.

حدادعادل افزود: در مدت چند سال توانستیم معلم بومی از خود مردم همان منطقه تربیت کنیم و آنها در همان محل مشغول به کار شدند. پیش از آن، هر معلمی که از جای دیگری می‌رفت، شرایط برایش دشوار بود؛ اما وقتی معلم از خود منطقه تربیت شد، ماندگاری و خدمت‌رسانی نیز بیشتر شد. امروز نیز شاید حدود ۱۰ سال است که معلمان برخی مناطق از میان دانش‌آموختگان همان مدارس انتخاب می‌شوند. این همان معنای عدالت آموزشی است.

تربیت معلم باید جدی گرفته شود

وی تربیت معلم را از دیگر مسائل اساسی آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: زمانی که رئیس مجلس بودم، به برخی مصوبات مجلس که قرار بود افراد بدون ضابطه و به صورت گسترده وارد آموزش‌وپرورش شوند، رأی نمی‌دادم، زیرا اعتقاد نداشتم این کار درست است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: همه چیز آموزش‌وپرورش حول محور معلم است. اگر بخواهم یک مثال عامیانه بزنم، معلم مانند راننده برای ماشین است. اگر ماشین خوبی در اختیار راننده بد قرار دهید، تصادف می‌کند و ممکن است هم ماشین و هم مسافران را از بین ببرد؛ اما اگر راننده خوبی داشته باشید، حتی با وجود برخی مشکلات، می‌تواند با احتیاط و مهارت مسیر را طی کند.

وی افزود: اگر ساختمان مدرسه، آزمایشگاه، کتاب و امکانات مشکل داشته باشد، اما معلم قابل و شایسته داشته باشیم، این معلم بالاخره می‌تواند دانش‌آموز را به مقصد برساند. البته چه بهتر که ساختمان خوب، آزمایشگاه مجهز، کتابخانه مناسب، مقررات درست و روش‌های آموزشی صحیح نیز در کنار معلم خوب وجود داشته باشد؛ اما اگر معلم شایسته نباشد، همه این امکانات نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند.

حدادعادل گفت: بنابراین تربیت معلم مسئله‌ای اساسی است.

وی افزود: باید مراقب باشید که تشکل‌ها فقط با همان افرادی که از روز اول دور هم جمع شده‌اند، ادامه پیدا نکنند. در بسیاری از تشکل‌ها دیده‌ام که عده‌ای با هم دوست و آشنا و رفیق هستند و به همان شکل ادامه می‌دهند، اما این روش درست نیست.

حدادعادل تأکید کرد: باید به فکر آینده باشید، امثال خودتان را پیدا کنید و جوانان متدین را که وارد عرصه شده‌اند، دعوت کنید تا در فعالیت‌های تشکل حضور داشته باشند و رشد کنند. باید چهره سالخوردگی را از تشکل خود بگیرید و تلاش کنید جلوه سنی تشکل متناسب با جلوه طبیعی جامعه باشد.

وی گفت: این نکته مهمی است که من در تشکل‌های مختلف دیده‌ام؛ گاهی عده‌ای به دلیل دوستی و آشنایی سال‌های گذشته، همین‌طور کنار یکدیگر می‌مانند و کمتر به فکر نسل بعدی هستند. باید از این مسئله پرهیز کرد و برای آینده تشکل، نیروی جوان تربیت کرد.