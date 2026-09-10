باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - توقیف یک زهپاد (پهپاد زیرآبی) نظامی آمریکایی توسط ایران، فرصتی به تهران میدهد تا این وسیله را مطالعه و احتمالاً مهندسی معکوس کند و این موضوع شکستی برای پنتاگون و سازنده پهپاد، اندوریل، محسوب میشود.
ارتش آمریکا و اندوریل شکار این زهپاد به دست ایران را کماهمیت جلوه دادهاند. این وسیله، یک خودروی زیرآبی خودمختار «دایو-الدی» است که برای نظارت دوربرد و سایر مأموریتهای زیردریایی طراحی شده و از نسل جدید پهپادهای نظامی است که قرار است روزها با کمترین دخالت انسانی کار کنند. واشنگتن پیشتر شکار پهپادهای پیشرفته توسط ایران را موضوعی جدی تلقی کرده بود.
پس از آنکه ایران در سال ۲۰۱۱ یک پهپاد شناسایی رادارگریز RQ-۱۷۰ Sentinel را به غنیمت گرفت، باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، علناً از تهران خواست این هواپیما را بازگرداند. ایران بعداً اعلام کرد که این پهپاد را مهندسی معکوس کرده و متعاقباً مدلهای تولید داخلی را رونمایی کرد که به نظر میرسید تا حد زیادی از طراحی آن الهام گرفتهاند.
برخی تحلیلگران مدعی هستند ایران احتمالاً از این پهپاد شکار شده مزیت نظامی قاطعی به دست نخواهد آورد، اما این حادثه با این وجود یک پیروزی تبلیغاتی برای تهران و یک شکست ناخوشایند برای تلاشهای واشنگتن برای نمایش برتری فناورانه است.
سفارتهای ایران آمریکا را مسخره میکنند
سفارتهای ایران در سراسر جهان، آمریکا را به دلیل از دست دادن زهپادشمسخره کردهاند. سفارت ایران در غنا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به برداشتن این زیردریایی در «تنگهای که توسط مردمانی کنترل میشود که میتوانند عطسه یک میگو را بشنوند» افتخار کرد و افزود: «بچههای ما آن را مثل یک بطری پلاستیکی در تور ماهیگیری برداشتند. کاملاً سالم. هنوز مثل یک احمق چشمک میزند. تسلیت به هر کسی که دستهفرمان را در دست داشت.»
کاپیتان تیم هاکینز از فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی است که «این پهپاد معیوب یک مدل قدیمیتر بود که نه دادههای حساس جمعآوری میکرد و نه تجهیزات سونار یا رادار طبقهبندیشده داشت.» شرکت اندوریل بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.
فرزین ندیمی، محقق ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفت: «البته ایران از هر فرصتی به عنوان یک پیروزی تبلیغاتی استفاده خواهد کرد. این میتواند به سپاه پاسداران کمک کند تا نسخههای بهتری از طراحیهای خود بسازد.»
برایان کلارک، محقق ارشد و مدیر مرکز مفاهیم و فناوری دفاعی در مؤسسه هادسون، گفت که ایران تقریباً به طور قطع تلاش خواهد کرد سختافزار این پهپاد را باز کند، اما نرمافزار آن دارای دفاعهای داخلی است. او گفت که مهندسان ایرانی «قطعاً میتوانند سیستمهای مکانیکی را مهندسی معکوس کنند» و به سابقه تهران در مورد هواپیماهای آمریکایی بهغارترفته اشاره کرد.
سفارت ایران در حیدرآباد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مراسم باز کردن جعبه توسط مهندسان معکوس ما، فردا صبح!»
این حادثه همچنین عدم هماهنگی بین پیامهای اندوریل و مشتری آن، نیروی دریایی آمریکا، را برجسته کرده است.
مقامات نیروی دریایی توجیه می کنند که «دایو-الدی» یک وسیله نقلیه مدل قدیمیتر بود که دچار نقص فنی شده و پس از آنکه «در آب بیحرکت» رها شد، توسط نیروهای ایرانی بازیابی شد.
اندوریل «دایو-الدی» را به عنوان «قابلاعتمادترین و انعطافپذیرترین» خودروی زیرآبی خودمختار بزرگ موجود معرفی کرده است و میگوید قادر به کار تا ۱۰ روز در شرایط سخت است. علاوه بر استفاده نیروی دریایی آمریکا، «دایو-الدی» وسیله آزمایشی برای توسعه زهپاد بزرگ جدید استرالیا، «گوست شارک»، بود.
منبع: رویترز