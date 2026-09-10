باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره میراث فرهنگی سبزوار گفت: پادگان روس ها در این شهر بدون هماهنگی و بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شده است و میراث فرهنگی سبزوار با ایستادگی در برابر این اقدام غیرقانونی در هماهنگی با دادستان سبزوار با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مجتبی کاویان روز پنجشنبه در این خصوص افزود: این اثر یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی بود و بنابراین اعلام جرم میراث فرهنگی علیه تخریب کنندگان آن واجد ارزش تاریخی قطعی است.

وی در خصوص قدمت تاریخی اثر تخریب شده تاکید کرد: معماری بنا متعلق به دوره دوره پهلوی اول بود و در زمان اشغال ایران توسط روس ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شد و به همین دلیل به آن پادگان روس ها می گویند.

کاویان ادامه داد: راننده لودر پس از تخریب اثر دستگاه لودر را رها کرده و متواری است که به زودی او نیز شناسایی و برخورد قانونی لازم با وی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: اداره میراث فرهنگی سبزوار بارها به مالک درباره حفاظت از اثر و جلوگیری از تخریب آن هشدار داده بود. اما در روز روشن این اثر تخریب شده است و یگان حفاظت میراث فرهنگی در همکاری با دادستانی سبزوار تحقیقات برای شناسایی تخریب کنندگان پادگان روس ها را آغاز کرده است.