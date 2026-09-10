ضرورت حمایت از برنج در تمام زنجیره های تولید

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل میرغضنفری امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور در دو واحد برنج‌کوبی در بخش مرکزی شهرستان رشت، از روند فعالیت این واحدها در روزهای پایانی فصل برداشت برنج بازدید کرد.

این بازدید با توجه به فعالیت مستمر واحدهای برنج‌کوبی شهرستان در روزهای پایانی فصل برداشت برنج و ضرورت حمایت از استمرار فعالیت این واحدها انجام شد.

فرماندار شهرستان رشت در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت نقش واحدهای برنج‌کوبی در زنجیره تولید، اظهار کرد: این واحدها از بخش‌های مهم مرتبط با تولید برنج هستند و استمرار فعالیت آنها نقش مؤثری در پشتیبانی از کشاورزان و مدیریت فرآیند پس از برداشت محصول دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۹۰ واحد برنج‌کوبی در سطح شهرستان رشت فعال است، افزود: این واحدها در فصل برداشت نقش مهمی در دریافت و فرآوری محصول کشاورزان و تکمیل زنجیره تولید برنج ایفا می‌کنند.

میرغضنفری با بیان اینکه شهرستان رشت دارای حدود ۵۲ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، افزود: امسال با توجه به شرایط مناسب‌تر اقتصادی محصول برنج، بخشی از اراضی که در سال‌های گذشته به دلیل کاهش قیمت برنج کشت نشده بود، دوباره وارد چرخه تولید شد و همین موضوع موجب افزایش نسبی سطح زیرکشت برنج در شهرستان شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت برداشت محصول برنج در شهرستان، تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۵ درصد برداشت شلتوک در شهرستان رشت انجام شده و بخش باقی‌مانده نیز به دلیل شرایط آب‌وهوایی، دیررس بودن برخی ارقام و شرایط خاص مزارع در حال برداشت است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، با تکمیل فرآیند برداشت، میزان تولید شلتوک شهرستان رشت در سال جاری به حدود ۲۲۰ هزار تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرماندار رشت با اشاره به نگرانی‌های اولیه در ابتدای فصل کشت درباره تأمین آب کشاورزی، اظهار کرد: با مدیریت منابع آب، انجام لایروبی‌های مورد نیاز، تأمین مسیرهای انتقال آب و همراهی مجموعه‌های مرتبط، شرایطی فراهم شد که تمامی اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت برنج قرار گیرد و هیچ زمینی به دلیل کمبود آب از چرخه تولید خارج نشود.

میرغضنفری خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در زمان مناسب و حتی زودتر از برنامه در اختیار کشاورزان قرار گرفت و این موضوع نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی داشت.

وی همچنین با اشاره به یکی از چالش‌های واحدهای برنج‌کوبی در تابستان امسال گفت: موضوع قطعی برق یکی از دغدغه‌های این واحدها بود که با برنامه‌ریزی شرکت توزیع نیروی برق و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تلاش شد اختلالی در روند فعالیت این مجموعه‌ها در فصل برداشت ایجاد نشود.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اهمیت حمایت اقتصادی از کشاورزان، افزود: افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر تا حدودی توانسته بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزان را جبران کند و حمایت از تولیدکننده باید به گونه‌ای باشد که کشاورزان ضمن برخورداری از صرفه اقتصادی، انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در بخش کشاورزی را داشته باشند.

میرغضنفری تأکید کرد: حمایت از برنج تنها محدود به مرحله کشت نیست، بلکه باید از تمام زنجیره تولید، از کشاورز تا واحدهای مرتبط با فرآوری محصول، حمایت شود تا شاهد پایداری تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان باشیم.

منبع :روابط عمومی