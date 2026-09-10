با وجود حضور سه بازیکن پرسپولیس در اردوی تیم امید، این باشگاه اعلام کرده است که تا این لحظه هیچ درخواستی برای لغو دیدار هفته هفتم مقابل خیبر خرم‌آباد ارائه نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که لغو دیدار هفته هفتم تیم سپاهان مقابل ذوب‌آهن به دلیل در اختیار داشتن سه بازیکن در اردوی تیم امید قطعی شده است، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال لغو بازی پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد نیز مطرح شده بود.

حضور همزمان سه بازیکن از ترکیب پرسپولیس در اردوی تیم ملی امید، این شایعات را تقویت کرد و باعث شد تا این احتمال مطرح شود که باشگاه پرسپولیس نیز خواهان به تعویق انداختن این دیدار باشد.

اما پیگیری‌ها از باشگاه پرسپولیس حاکی از آن است که مسئولان این باشگاه تاکنون هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر لغو یا تعویق دیدار هفته هفتم برابر خیبر خرم‌آباد به سازمان لیگ ارائه نکرده‌اند.

بر این اساس، با توجه به موضع باشگاه پرسپولیس و نبود درخواست رسمی، دیدار این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد طبق برنامه قبلی، روز یکشنبه برگزار خواهد شد، مگر آنکه در روز‌های آینده تصمیم تازه‌ای اتخاذ گردد.
منبع فارس

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر
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