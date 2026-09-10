موتورسواران و عابران پیاده قربانی ۹۰ درصد سوانح رانندگی در قم

رئیس پلیس راهور قم گفت: حدود ۹۰ درصد از تصادفات جرحی و فوتی در قم به دو گروه موتورسواران و عابران پیاده اختصاص دارد که حدود ۶۰ درصد این تصادفات مربوط به موتورسواران و ۳۰ درصد نیز مربوط به عابران پیاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ محمدرضا هاشمی، رئیس پلیس راهور قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به سهم بالای موتورسواران و عابران پیاده در تصادفات جرحی و فوتی اظهار داشت: متأسفانه حدود ۹۰ درصد از تصادفات جرحی و فوتی در قم به دو گروه موتورسواران و عابران پیاده اختصاص دارد که حدود ۶۰ درصد این تصادفات مربوط به موتورسواران و ۳۰ درصد نیز مربوط به عابران پیاده است.

وی افزود: در میان موتورسواران نیز حدود نیمی از تصادفات مربوط به افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال است که در بسیاری از موارد بدون استفاده از کلاه ایمنی و بدون داشتن گواهینامه رانندگی تردد می‌کنند.

رئیس پلیس راهور قم ادامه داد: ورود به خطوط ویژه، تردد در پیاده‌رو، حرکت در مسیر‌های ممنوعه، انجام حرکات نمایشی و حرکت با سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که متأسفانه در میان برخی موتورسواران مشاهده می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث جبران‌ناپذیر شود.

هاشمی با اشاره به انواع تصادفات موتورسیکلت‌ها گفت: برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده، برخورد موتورسیکلت با موتورسیکلت، برخورد با خودرو و همچنین واژگونی موتورسیکلت از جمله تصادفاتی است که در این گروه رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده از کلاه ایمنی عنوان کرد: اگر مخاطبان برنامه‌های حوزه ترافیک می‌خواهند خدمتی به موتورسواران انجام دهند، از آنها بخواهند و هر روز نیز این موضوع را یادآوری کنند که حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور قم خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد مواقع در تصادفات موتورسیکلت، نخستین قسمتی از بدن که آسیب می‌بیند، ناحیه سر و صورت است؛ بنابراین استفاده از کلاه ایمنی شاید برای برخی افراد سخت باشد، اما باید بدانیم که پای جان انسان در میان است و چاره‌ای جز استفاده از کلاه ایمنی نداریم.

هاشمی تأکید کرد: باید استفاده از کلاه ایمنی را به یک عادت تبدیل کنیم؛ چراکه کلاه ایمنی یعنی زندگی و نجات در حوادث و تصادفات. نباید نسبت به این مسئله غفلت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت عابران پیاده گفت: گروه دوم که سهم قابل توجهی در تصادفات جرحی و فوتی دارند، عابران پیاده هستند و بیشترین آسیب نیز در میان افراد بالای ۶۰ سال مشاهده می‌شود.

رئیس پلیس راهور قم علت آسیب‌پذیری بیشتر سالمندان را ضعف سیستم بینایی و شنوایی و همچنین نداشتن چابکی و توانایی لازم برای عبور سریع از خیابان عنوان کرد و افزود: این عوامل باعث می‌شود افراد ۶۰ سال به بالا بیشتر در معرض حوادث ترافیکی قرار داشته باشند، و همچنین کودکان با توجه به شرایط سنی و بعضاً غفلت والدین در معرض حوادث ترافیکی هستند

هاشمی خطاب به رانندگان گفت: رانندگان عزیزی که در معابر تردد می‌کنند باید انتظار داشته باشند که هر لحظه ممکن است عابر پیاده مقابل آنها ظاهر شود و راننده باید آمادگی لازم برای انجام اقدامات پیشگیرانه و اجتناب از برخورد با عابر پیاده را داشته باشد.

وی بهترین راهکار برای پیشگیری از این حوادث را رعایت سرعت مطمئنه در معابر و توجه کافی به مسیر مقابل دانست و تصریح کرد: رانندگان باید با سرعتی حرکت کنند که در صورت مواجه شدن ناگهانی با عابر پیاده بتوانند خودرو را کنترل کرده و از وقوع حادثه جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راهور قم همچنین بر ضرورت رعایت قوانین از سوی عابران پیاده تأکید کرد و گفت: عابران نیز باید به وظایف خود عمل کنند و برای عبور از خیابان حتماً از محل‌های خط‌کشی‌شده و پل‌های عابر پیاده استفاده کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: عابران پیاده به‌ویژه در شب‌ها باید توجه بیشتری داشته باشند و در محل‌هایی که روشنایی کافی وجود ندارد، تردد خود را در معابر به حداقل برسانند تا ان‌شاءالله شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات رانندگی در شهر قم باشیم.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، عابران پیاده
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