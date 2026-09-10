باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -محمد عسگری، بازرس اتاق اصناف مرکز استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با توجه به افزایش تقاضا برای اقلام تحصیلی در آستانه بازگشایی مدارس،گفت: طرح ویژه نظارتی بازرسی اتاق اصناف قم از دهم شهریورماه آغاز شده و تا دهم مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تضمین عرضه کالاهای باکیفیت به دانش‌آموزان و خانواده‌ها عنوان کرد.

عسگری در خصوص نحوه اجرای این طرح تصریح کردند تیم‌های تخصصی بازرسی با مشارکت و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، به صورت مستمر و میدانی، روند عرضه کالا در بازار را مورد رصد و نظارت دقیق قرار خواهند داد.

بازرس اتاق اصناف ضمن هشدار جدی به متخلفان صنفی تاکید کرد:هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عرضه کالاهای غیراستاندارد، تخلف صنفی محسوب شده و با واحدهای خاطی بدون هیچ‌گونه اغماضی، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت؛ اولویت اصلی ما ایجاد ثبات در بازار و حمایت از خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید است.

عسگری در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.