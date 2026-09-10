باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار‌هایی برای تمرکز بر کار + فیلم

اقتصاد پژوه و مدرس کسب و کار در خصوص تمرکز بر کار نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین طاهری، اقتصاد پژوه و مدرس کسب و کار با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تمرکز بر کار توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
راهکار‌هایی برای تمرکز بر کار + فیلم
young journalists club

محیط کسب‌وکار در فصل پاییز مساعدتر شد

راهکار‌هایی برای تمرکز بر کار + فیلم
young journalists club

دریافت مجوز کسب و کار از سامانه سپتام الزامی است

راهکار‌هایی برای تمرکز بر کار + فیلم
young journalists club

تمرکز بر کار راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم
۷۱۰

 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم
۴۹۰

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
۴۱۴

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم
۳۷۳

اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
۳۳۳

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha