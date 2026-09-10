شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بارش تگرگ در روستای قره داش پرچیک شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - در روزهای گذشته شاهد بارش باران در برخی مناطق استان قزوین بوده‌ایم که در روستای قره داش پرچیک با بارش تگرگ همراه شد.

مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: بیشترین میزان بارش طی روزهای گذشته مربوط به قزوین با ۱۰.۱ میلی متر ثبت شده است.

آخوندی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از امروز تا یکشنبه هفته آینده، استان شاهد گذر متناوب امواج تراز میانی جو خواهد بود.

وی افزود: این وضعیت باعث می‌شود در ساعات بعد از ظهر، در برخی از مناطق به‌ویژه در نواحی مرتفع، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد‌های لحظه‌ای وجود داشته باشد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بارش تگرگ را به اشتراک گذاشت که می‌توانید مشاهده کنید.

منبع: آقای الله یاری - روستای قره داش پرچیک

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برچسب ها: شهروند خبرنگار ، بارش باران و تگرگ
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