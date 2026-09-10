باشگاه خبرنگاران جوان- بادام از جمله محصولات کشاورزی کمآببر است که با توجه به شرایط آبی کشور، توسعه کشت آن میتواند در الگوی کشت مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که مسئولان بخش کشاورزی بر ضرورت حمایت از تولید این محصول و استفاده از روشهای علمی برای افزایش بهرهوری آن تاکید دارند.
خسروشاه از مناطق دارای سابقه طولانی در تولید بادام در آذربایجان شرقی به شمار میرود و این محصول علاوه بر نقش آن در اقتصاد و معیشت بخشی از بهرهبرداران منطقه، میتواند زمینهساز ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی، اشتغال و توسعه بازارهای جدید باشد.
برگزاری جشنواره بادام خسروشاه در سال دوم خود با افزایش تعداد غرفهها و مشارکت بیشتر تولیدکنندگان همراه شده و برگزارکنندگان آن امیدوارند با تداوم این رویداد، زمینه برای معرفی این محصول، ایجاد بازارچههای فصلی، توسعه صنایع تبدیلی و تبدیل بادام خسروشاه به یک برند شناختهشده فراهم شود.
صادق نادری، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این جشنواره، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای دیدار و عرض خداقوت به بهرهبرداران بخش کشاورزی است که همیشه برای مردم ایران تا پای جان کار میکنند و در جنگ اخیر نیز سربازان گمنام تامین امنیت غذایی بودند. کشاورزان عزیز، صبحها در باغها و دامداریها و شبها در میادین شهر همواره آماده هستند.
وی افزود: سازمان جهادکشاورزی با توجه به شرایط آبی کشور، از تولید محصولات کمآببر مانند بادام حمایت میکند و در راستای افزایش بهرهوری تولید نیز گامهای خوبی برداشته است که بادام، یکی از این محصولات مورد حمایت سازمان به شمار میرود.
وی ادامه داد: تولید بادام به خاطر تغییرات شرایط آب و هوایی و اقلیم، همواره با نوساناتی همراه بوده، اما بر اساس تحقیقات انجامشده از سوی جهادکشاورزی، ارقام مختلفی از این محصول تولید شده است. همچنین با استفاده از روشهای کشت بافت، ارقام دیرگل تولید شده تا کشاورزان بتوانند با مشکلات کمتری محصول خود را تولید کنند.
برندسازی یک محصول به چرخه معیشت مردم منطقه کمک میکند
روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: برگزاری این نوع جشنوارهها اگر بتواند به برندسازی یک محصول کمک کند، یک خدمت اقتصادی و معیشتی محسوب میشود.
وی افزود: هر محصول در هر منطقهای با اقتصاد مردم گره خورده است و اگر یک محصول به برند تبدیل شود، خریداران بسیاری در ایران و جهان به سمت آن جذب میشوند و این موضوع به چرخه تولید و معیشت مردم منطقه کمک میکند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای ایران در جنگهای اخیر، خاطرنشان کرد: ایران قبل و بعد از جنگ فرق دارد و نگاه دوستان و دشمنان به ایرانیان در دنیا دیگر تغییر یافته است.
وی گفت: در دوران جنگ، تعداد پهپادهای ساقطشده سهرقمی شده و بیش از ۵۰ فروند پهپاد MQ-۹ نیز توسط نیروهای مسلح ما مورد هدف قرار گرفته است و روز گذشته نیز شاهد شکار زیردریایی فوق پیشرفته آمریکایی بودیم که مهندسان داخلی میتوانند آن را مهندسی معکوس کنند هرچند آمریکاییها هستند که در پی مهندسی معکوس پهپادهای ما هستند.
متفکرآزاد اضافه کرد: مردم ایران، دلاورانه در دوران جنگ پای نظام و پرچم ایران اسلامی ایستادند و آنها بودند که این انقلاب را نگه داشتهاند، بنابراین هرچه از دستان ما به عنوان خدمتگزاران مردم برمیآید باید انجام دهیم.
لزوم بهره گیری از تبلیغات و هوش مصنوعی در برندسازی بادام خسروشاه در ایران و دنیا
داود گرشاسبی، فرماندار تبریز نیز اظهار کرد: شاید مهمترین موضوع در ابتدای بخش کشاورزی، تولید محصول باشد، اما ادامه مسیر، برندسازی و نگاه اقتصادی به محصولات کشاورزی مهمتر است و باید نسبت به آن توجه ویژه داشت. با برگزاری چنین جشنوارههایی باید ارزش افزوده برای سفره فعالان بخش کشاورزی و بهرهبرداران ایجاد کرد و برندسازی از این طریق پیگیری شود.
وی افزود: ظرفیتهای داخلی، توانمندی برای کشور ایجاد میکند، از این رو ضروری است تا به سمت صنایع تبدیلی و بستهبندی، بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوری و همچنین ذائقهسازی در حوزه تبلیغات حرکت کنیم. بادام خسروشاه یک طعم خاص و ویژهای دارد که باید روی تمام مولفههای این محصول در فضای مجازی کار شود.
گرشاسبی گفت: رسیدن به موفقیت در بحث برندسازی و بهبود سفره کشاورزان بادامکار خسروشاه نیازمند این است که در تبلیغات از باغ تا کام مردم را درنظر بگیرد و با نگاه اقتصادی نیز به پولسازی و ایجاد ارزش افزوده از این محصول فکر کنیم.
وی با بیان اینکه امام راحل، مبانی جمهوری اسلامی را شکل داد و رهبر شهید آن را به بلوغ رساند، خاطرنشان کرد: یکی از مولفههای مهمی که مردم ایران را پای کار نظام در دوران جنگ آورد، دینداری و دینباوری جامعه ایرانی بود که بر پایه آن به سمت علم روی آوردهایم و از فناوریهای موجود بهره بردهایم. پای لانچرها افراد نخبه با ضریب هوشی بالا نشستهاند که از دانش و علم خود در راستای بهرهگیری از فناوری و خدمت به کشور استفاده میکنند.
وی ادامه داد: امروز رفتار مردم ایران، ماندگاری، پایداری و ایستادگی را خلق میکند. درحالی که جامعه ما مملو از تکثر و مردم با باورهای مختلف است که هر یک جای احترام دارد، اما خط قرمز تمامی آنها به خطر افتادن منافع ملی است. مردم کشور ما در جنگ نشان دادند که با وجود باورها و اعتقادات متفاوت میتوانند زیر یک پرچم و تحت یک نظام جمهوری اسلامی ایستادگی کنند.
افزایش تولید بادام در خسروشاه پس از برگزاری جشنواره نخست
فرداد تیموری، بخشدار خسروشاه نیز اظهار کرد: نقطه شروع این جشنواره به سال گذشته برمیگردد که سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در جشنواره سیب مراغه عنوان کرد هر شهر استان باید یک محصول را برندسازی کند، بنابراین ما در بخش خسروشاه شروع به بررسی درباره محصول برند این منطقه کردیم.
وی افزود: در خسروشاه پیش از آن رویدادی اتفاقی نیفتاده بود و نمیشد در همان ابتدا یک محصول را معرفی کرد بنابراین بعد از بررسیها با شورای شهر خسروشاه و مسئولان جهادکشاورزی، به این نتیجه رسیدیم که باید محصولی که در تاریخ این منطقه سابقه طولانی دارد را انتخاب کنیم. محصول بادام، محصولی است که در کنار سابقه طولانی، مشاغل ویژه خود را در طول سالها به همراه داشته است، هرچند توسعه صنایع باعث شده بود این موضوع کمرنگ شود.
بخشدار خسروشاه ادامه داد: سال گذشته ۱۵ غرفه در جشنواره برپا شد، اما امسال تعداد غرفهها به ۳۰ غرفه افزایش یافته است. به اذعان جهادکشاورزی، امسال میزان کشت و برداشت بادام نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به نظر میرسد جشنواره نخست تاثیرگذار بوده و قطعا جشنواره دوم نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: معروفترین سوغات تبریز قرابیه است که ماده اولیه آن را بادام تشکیل میدهد، از این رو سوغات تبریز نیز به خسروشاه وابسته است.
وی از لزوم برنامهریزی برای راه اندازی یک بازارچه فصلی در خسروشاه برای عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی این منطقه تا سال آینده خبر داد.
تیموری افزود: یکی از شرکتهای موفق در بخش کشاورزی نیز آماده است تا با هدف اشتغالزایی و توسعه صنعت منطقه، برای سرمایهگذاری روی ۲ خط تولید و کارگاه بستهبندی بادام اقدام کند و به نظر میرسد که این امر تا سال آینده تحقق یابد که ظرفیت بزرگی را به منطقه خسروشاه خواهد افزود.
بخشدار خسروشاه اظهار کرد: بیش از یکهزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در خسروشاه داریم، اما باید مراقب باشیم که توجه به صنعت به بخش کشاورزی و دامداری منطقه که جزو ظرفیتهای مهم اقتصادی مردم به شمار میرود، لطمه نزند.
منبع: ایرنا