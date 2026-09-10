باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری، کارشناسان جهاد کشاورزی در جریان پایش اراضی دهستان پنجهزاره، یک مورد ساختوساز غیرمجاز را شناسایی و از ادامه عملیات جلوگیری کردند.
او افزود: این مورد در یک قطعه زمین زراعی به مساحت حدود ۲۰ هزار متر مربع شناسایی شد که در بخشی از همین عرصه، عملیات پیکنی به مساحت حدود ۳۰ مترمربع انجام شده و حدود ۳۰۰ مترمربع مصالح ساختمانی نیز در همان قطعه زمین دپو شده بود.
حسینی گفت: با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و در راستای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت از اراضی کشاورزی، از ادامه عملیات ساختوساز غیرمجاز جلوگیری و موضوع برای پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی زراعی، افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، تهدیدی برای امنیت غذایی و آینده بخش کشاورزی محسوب میشود؛ بنابراین پایش مستمر اراضی و برخورد قانونی با موارد تخلف با جدیت دنبال خواهد شد.
او گفت: حفظ اراضی کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تبدیل عرصههای حاصلخیز به کاربریهای غیرکشاورزی، از اولویتهای مهم جهاد کشاورزی است و صیانت از این سرمایه ارزشمند، اقدامی مؤثر در راستای امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.