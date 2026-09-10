مدیرعامل توانیر گفت: تأکید میکنم صنایع و بخش خصوصی حتما برای واردات برق در نیمه دوم سال که ممکن است محدودیت سوخت داشته باشیم پیگیر باشند تا در فصل سرد دچار محدودیت نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد آله داد مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توسعه واردات را به شدت پیگیری می‌کنیم؛ اکنون از دو کشور ترکمسنان و ارمنستان واردات داریم حدود ۳ میلیارد کیلووات ساعت است.

او افزود: تأکید میکنم صنایع و بخش خصوصی حتما برای واردات برق در نیمه دوم سال که ممکن است محدودیت سوخت داشته باشیم پیگیر باشند تا در فصل سرد دچار محدودیت نشوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در پنج ماه گذشته بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شده و در روزهای اخیر نیز با همکاری دستگاه‌های نظامی و امنیتی اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، مصوبات جدیدی نیز ابلاغ شده که اجرای آنها می‌تواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

اله‌داد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در این زمینه تصریح کرد: اگر دارنده پروانه صنعتی یا کشاورزی از برق برای استخراج غیرقانونی رمزارز استفاده کند، باید با پروانه او برخورد شود و حتی ابطال پروانه در دستور کار قرار گیرد همچنین بر اساس اصلاحیه شرایط عمومی تعرفه‌های برق، افرادی که در هر مکانی اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کنند، علاوه بر پرداخت هزینه برق مصرفی و خسارت‌های مربوط، تا یک سال از دریافت برق یارانه‌ای محروم خواهند شد و باید برق مورد نیاز خود را با تعرفه آزاد دریافت کنند متأسفانه مواردی داشته‌ایم که برخی افراد برای بار دوم و سوم اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کرده‌اند و به همین دلیل برخورد با این تخلفات باید بازدارنده و مستمر باشد.

برچسب ها: واردات برق ، صنعت برق ، قطعی برق ، شرکت توانیر ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
به دنبال اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر آذربایجان و ارمنستان هستیم
رشد ۲۵ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند؛ یارانه برق مشترکان متخلف تا یک سال حذف می‌شود
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
اصابت و آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه توزیع و انتقال برق تهران در جنگ تحمیلی سوم
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
رشد ۲۵ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند؛ یارانه برق مشترکان متخلف تا یک سال حذف می‌شود
آخرین اخبار
تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی به CNG اجرایی می‌شود
به دنبال اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر آذربایجان و ارمنستان هستیم
ایران مسیرانتقال محصولات قزاقستان به آفریقا می شود
تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
رشد ۲۵ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند؛ یارانه برق مشترکان متخلف تا یک سال حذف می‌شود
اصابت و آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه توزیع و انتقال برق تهران در جنگ تحمیلی سوم
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه
استفاده از گواهی سپرده بنزین مسیر تازه‌ای برای اقتصاد باز می‌کند
افزایش مبادلات تجاری از طریق دریای کاسپین
هماهنگی با تولیدکنندگان لوازم خانگی برای حفظ انضباط قیمتی در بازار
جابه‌جایی ۱۵۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی از ابتدای سال+ فیلم
درخواست اختصاص سهمیه سوخت به یخچال‌های متوقف در مرز/خواب هر کامیون روزانه ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد
توقف کامیون‌ها و کمبود کانتینر یخچالی قیمت محصولات را افزایش می‌دهد
چرخش نقدینگی در بورس؛ فلزی‌ها، نفتی‌ها و غذایی‌ها در کانون توجه
۶ فرودگاه کشور در مسیر واگذاری به بخش خصوصی
علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟/ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده + فیلم
کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۸ شهریور
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی ابرازی اشخاص حقوقی عملکرد سال ۱۴۰۴
واحد‌های دارای سابقه استخراج رمزارز مشمول حذف یارانه انرژی می‌شوند
اعزام تیم فنی و ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث به مناطق سیل‌زده مازندران و گیلان
 صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها