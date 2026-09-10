مدیرعامل توانیر گفت: تأکید میکنم صنایع و بخش خصوصی حتما برای واردات برق در نیمه دوم سال که ممکن است محدودیت سوخت داشته باشیم پیگیر باشند تا در فصل سرد دچار محدودیت نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد آله داد مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توسعه واردات را به شدت پیگیری می‌کنیم؛ اکنون از دو کشور ترکمسنان و ارمنستان واردات داریم حدود ۳ میلیارد کیلووات ساعت است.

او افزود: تأکید میکنم صنایع و بخش خصوصی حتما برای واردات برق در نیمه دوم سال که ممکن است محدودیت سوخت داشته باشیم پیگیر باشند تا در فصل سرد دچار محدودیت نشوند.

در ادامه مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در پنج ماه گذشته بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شده و در روزهای اخیر نیز با همکاری دستگاه‌های نظامی و امنیتی اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، مصوبات جدیدی نیز ابلاغ شده که اجرای آنها می‌تواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

اله‌داد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در این زمینه تصریح کرد: اگر دارنده پروانه صنعتی یا کشاورزی از برق برای استخراج غیرقانونی رمزارز استفاده کند، باید با پروانه او برخورد شود و حتی ابطال پروانه در دستور کار قرار گیرد همچنین بر اساس اصلاحیه شرایط عمومی تعرفه‌های برق، افرادی که در هر مکانی اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کنند، علاوه بر پرداخت هزینه برق مصرفی و خسارت‌های مربوط، تا یک سال از دریافت برق یارانه‌ای محروم خواهند شد و باید برق مورد نیاز خود را با تعرفه آزاد دریافت کنند متأسفانه مواردی داشته‌ایم که برخی افراد برای بار دوم و سوم اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کرده‌اند و به همین دلیل برخورد با این تخلفات باید بازدارنده و مستمر باشد.