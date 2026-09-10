سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0631\u063a \u0646\u0645\u0627\u062f \u0639\u0644\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0686\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0645 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0648 \u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u062f.\u00a0\n