باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم

از دیرباز تاکنون، علم پزشکی در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از کارشناسان معتقدند که پرنده سیمرغ نماد علم پزشکی است و چون ایران در طول تاریخ در این علم پیشتاز بوده است، این نماد در تاریخ و ادبیات فارسی هم به چشم می‌خورد. 

مطالب مرتبط
سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم
young journalists club

شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم

سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم
young journalists club

گرمای شب چله در سیاه چادرهای بختیاری + فیلم

سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم
young journalists club

چرا به شهید سیدعلی خامنه‌ای می‌گوییم ایرانی‌ترین رهبر ایران؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم
۷۱۰

 هشدار تحلیلگر عرب‌زبان به کشور‌های خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم
۴۹۰

 خشم بی‌سابقه رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی علیه ترامپ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم
۴۱۴

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم
۳۷۳

اینترنشنال؛ دیروز توجیه حمله به شرکت‌های دارویی، امروز اشک تمساح برای بیماران و کمبود دارو! + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم
۳۳۳

تنگه هرمز برای ما حیثیتی است + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha