استاندار اصفهان از آمادگی این استان برای برگزاری جشنواره ها و رویدادهای سینمایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جمالی نژاد روز پنجشنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با محمدصادق کوچکزاد معاون هنری حوزه هنری کل کشور و امیررضا مافی قائممقام سازمان سینمایی سوره؛ از بررسی ظرفیتهای گسترده این استان در حوزه سینما و اقدامات قابل اجرا برای شکوفایی آن ها در این نشست خبر داد.
استاندار اصفهان لوکشنهای طبیعی و تاریخی، گنجینه فرهنگی، زیرساختهای فنی و نیروی انسانی متخصص را از جمله این ظرفیت ها برشمرد و افزود: در این زمینه از فیلمسازان جوان اصفهانی بهعنوان یکی از مهمترین سرمایه های هنری استان حمایت می شود.
جمالی نژاد، استفاده از ظرفیت هنرمندان برای تولید محصولات سینمایی با هدف معرفی اصفهان را از دیگر محورهای این دیدار بیان کرد.
به گفته وی، امکانسنجی برگزاری چند جشنواره سینمایی در اصفهان و میزبانی از رویدادهای فرهنگی نیز در این دیدار رایزنی شد.