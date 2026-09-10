باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی که به منزله اعتراف صریح به توانمندی موشکی ایران تلقی میشود، اعلام کرده است که سپاه پاسداران برای نخستین بار از موشکهایی با سامانههای هدایت الکترواپتیکی برای هدف قرار دادن کشتیهای جنگی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز استفاده کرده است.
این نشریه آمریکایی به نقل از منابع ایرانی اعتراف کرده است که نیروی هوافضای سپاه، موجی از موشکهای بالستیک را به سمت ۱۰ کشتی آمریکایی در تنگه هرمز شلیک کرده و همزمان یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن را نیز هدف قرار داده است. این حملات در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه آمریکا در انهدام پنج نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک انجام شده است.
بر اساس این گزارشها، گمان میرود موشکهای مورد استفاده به حسگرهای نوری و دوربینهایی مجهز باشند که به آنها امکان میدهد بدون اتکا به سامانه موقعیتیابی جهانی (GPS)، اهداف را شناسایی، دنبال و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند. این قابلیت که آنها را در برابر اختلال و جنگ الکترونیک مقاوم میکند، نشاندهنده جهش کیفی قابلتوجه در توانمندیهای دفاعی ایران است.
برخی منابع احتمال دادهاند که این سلاح جدید ممکن است موشک بالستیک میانبرد «قاسم بصیر» باشد که ایران سال گذشته از آن رونمایی کرد و گفته میشود به یک کلاهک جنگی با وزن نیم تُن مجهز است و بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر برد دارد. از سوی دیگر، محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، به ظهور یک موشک جدید «ویژه مقابله با ناوشکنها» در حمله اخیر اشاره کرده و آن را بخشی از یک راهبرد دفاعی جدید دانسته است که به جای «بازدارندگی واکنشی»، بر «بازدارندگی فعال» تکیه دارد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که رسانههای غربی همواره تلاش کردهاند توانمندیهای نظامی ایران را کماهمیت جلوه دهند، اما اکنون نیویورک پست با انتشار این جزئیات، ناخواسته به پیشرفت چشمگیر صنایع دفاعی ایران و توانایی آن در مقابله با پیشرفتهترین تجهیزات نظامی آمریکا اعتراف کرده است.
منبع: نیویورک پست