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ضربه به قلب قدرت دریایی آمریکا! + فیلم

خبرنگار و برنامه‌ساز لبنانی گفت: ۱۸ پایگاه آمریکا از کار افتاد؛ حالا نوبت ناوگان دریایی واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «حسین مرتضی» خبرنگار و برنامه‌ساز لبنانی گفت: مهم‌ترین دستاوردی که حاصل شده، آغاز هدف قرار دادن شناورهای دریایی آمریکا، از جمله ناوهای هواپیمابر، ناوشکن‌ها و ناوچه‌ها است. این اقدام از نظر نظامی، مرحله نهایی جنگ محسوب می‌شود؛ زیرا سنگین‌ترین بار جنگ علیه ایران بر دوش نیروی دریایی آمریکا است.

وی افزود: ایران در عمل تنها کشوری است که با موفقیت و کارآمدی آمریکا را هدف قرار داده و آن را از محیط منطقه‌ای خود خارج کرده است. در حالی که آمریکا برای دهه‌ها از آزادی عمل کامل در منطقه برخوردار بود اما امروز ایران با اعتماد به نفس آمریکا را مورد هدف قرار می‌دهد.

 

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